Le contrat de Vivian Vance exigeait qu’elle pèse 10 livres de plus que Lucille Ball

L’un des spectacles classiques qui a marqué la culture américaine était J’aime lucy. Tout le monde a adoré le génie comique de Lucille Ball. Elle a travaillé dur pour donner vie à son personnage, ce qui a eu un impact physique.

Ses collègues membres de la distribution ont également contribué à rendre la série remarquable. Vivian Vance était la meilleure amie de Ball sur et en dehors du plateau. Cependant, son poids était un bâillon courant tout au long du spectacle. Il y a même des spéculations selon lesquelles elle a dû gagner quelques livres en raison de son contrat.

‘I Love Lucy’ est une sitcom classique

Lucille Ball, à gauche, et Vivian Vance dans une scène de «I Love Lucy» | Archives de photos CBS / Getty Images

J’aime lucy est une série télévisée classique des années 50. Il est devenu l’une des émissions les mieux notées du pays. Il a obtenu des millions de téléspectateurs au cours de sa diffusion, qui a duré six saisons. Le spectacle mettait en vedette Ball comme Lucy et Vance comme Ethel.

Le spectacle est une sitcom qui se déroule dans un appartement à New York. L’intrigue est centrée sur Lucy Ricardo et son mari, Ricky Ricardo. Ses amis sont Fred Mertz et Ethel Mertz. Lucy est un personnage ambitieux et a tendance à se mettre en difficulté avec les autres.

Vivian Vance a joué au théâtre

Vance a déménagé au Nouveau-Mexique pour trouver du travail en tant qu’actrice. Elle a donné son premier spectacle au petit théâtre d’Albuquerque. Elle est apparue dans quelques pièces avant de connaître le succès sur J’aime lucy. L’actrice est devenue un duo dynamique avec Ball pendant le tournage.

Vance et Ball ont continué à jouer dans Le spectacle de Lucy. Cependant, Vance a dû quitter la série après quelques saisons. Elle a dû faire de longs trajets et Ball a refusé d’accepter les demandes contractuelles de Vance. Bien que les deux actrices aient été écrasées, elles sont restées en termes amicaux.

Le spectacle a fait des blagues sur son poids

Ce que certains fans ne savent peut-être pas, c’est que Ball avait une approche méthodique de la comédie de la série. Elle n’a jamais permis aux autres membres de la distribution d’improviser l’une des scènes. Les comédiens devaient répéter les répliques de la même manière et conserver leur énergie à chaque répétition.

Bien sûr, l’approche stricte a profité au spectacle. Presque toutes les blagues que les gens entendent ont été planifiées à l’avance, y compris les punchlines qui tournent autour du poids de Vance. Certains personnages font des commentaires sur sa taille.

Dans l’épisode «L’idée d’un million de dollars», Ricky dit qu’Ethel est une fille en pleine croissance après l’avoir vue manger des restes. Le mari d’Ethel est d’accord mais ajoute qu’elle grandit sur le côté. Des punchlines similaires sont apparues fréquemment tout au long de l’émission.

Vivian Vance a peut-être dû prendre du poids

Ball avait une apparence spécifique en tête pendant qu’elle supervisait les auditions pour Ethel. Étant donné que le personnage est la propriétaire de la série, Ball voulait que l’actrice choisie ressemble à la pièce. Vance devait être «dumpy» et avoir des cheveux blonds peroxyde. Vance a facilement répondu à ses demandes.

Après avoir décroché le rôle, des rumeurs suggèrent que le contrat de Vance lui a dit de prendre du poids. Selon House Beautiful, Vance a mentionné qu’elle devait peser environ 10 livres de plus que Ball. Cependant, il n’y a aucune confirmation officielle sur le fait que cela soit vrai ou non.

Peut-être que les producteurs lui ont fait attendre les fréquentes punchlines de la série. Depuis que Ball a imaginé un certain look, il est possible que la prise de poids soit une exigence. Il est également probable que Vance faisait une blague.

Peu importe si Vance devait peser plus que sa co-vedette, elle et Ball avaient un lien étroit. Ils sont devenus des amis rapides et avaient une excellente chimie. Ils étaient aussi proches que leurs personnages à l’écran.

À un moment donné, leur amitié a été mise à l’épreuve lorsque les deux divorçaient à peu près au même moment. Pourtant, les actrices sont restées de bonnes amies au fil des ans.