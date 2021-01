Le consultant de WandaVision, Dick Van Dyke, n’avait aucune idée que le MCU était un si grand succès

Le MCU est la franchise de films la plus réussie de tous les temps et se prépare maintenant à conquérir le paysage télévisuel également, avec Disney + WandaVision. L’émission rend hommage aux sitcoms classiques de toutes les époques. Afin de donner de l’authenticité à l’entreprise, WandaVision Le réalisateur Matt Shakman a pris l’aide de la légende de Disney Dick Van Dyke. Shakman a récemment révélé que Van Dyke n’avait aucune idée du succès massif du MCU jusqu’à ce que le showrunner Kevin Feige l’informe du récent succès de Avengers: Fin de partie.

« Nous avons dû donner [Dick Van Dyke] l’explication, et il ne semblait pas être trop à l’aise avec le MCU. C’était super. Il a dit à un moment donné pendant notre déjeuner: «Oh, j’ai entendu dire que vous avez eu un grand succès. C’est merveilleux. Toutes nos félicitations. Qu’est-ce que vous venez de sortir? Et Kevin, qui est génial, évidemment Kevin est ce cerveau de cette incroyable entreprise créative qui a eu tellement de succès, il a dit: « Eh bien, oui, eh bien, nous venons de sortir Avengers: Fin de partie. » Et [Dick] était comme, ‘Oh, Avengers: Endgame? Oh génial. Fantastique.’ Il a dit: « Oui, c’est en fait le plus grand film de tous les temps. » ‘Oh génial. Est-ce … Quoi! Le plus grand film de tous les temps?! Il a dit: « C’est incroyable! » C’était si doux de voir Kevin réaliser et Dick a réalisé de quoi ils parlaient. C’était vraiment amusant. »

Il est amusant de considérer que Dick Van Dyke pensait qu’il consultait sur une étrange petite émission basée sur des sitcoms classiques, avant de se rendre compte WandaVision est une suite directe du film le plus rentable de tous les temps. Pourtant, bien que l’acteur vétéran ne sache peut-être pas parfaitement qui sont Iron Man et Captain America, les conseils qu’il a donnés à Shakman ont été d’une grande aide pour déterminer le ton et la teneur de WandaVision, comme l’a expliqué le cinéaste.

« Beaucoup de choses que j’ai prises [our conversation with Dick Van Dyke] vraiment affecté la façon dont nous avons abordé notre épisode pilote, qui est en quelque sorte un hommage à The Dick Van Dyke Show, ainsi qu’à I Love Lucy et à certaines des autres sitcoms de cette époque. Mais nous avons appris de Dick Van Dyke que leur règle numéro un pour la façon dont ils abordaient tout était que si cela ne pouvait pas arriver dans la vraie vie, cela ne pouvait pas arriver dans la série. Quelle est cette idée dont vous avez besoin pour ancrer ce que vous faites dans des histoires de la vie réelle, mais cela vous donne ensuite la permission d’être incroyablement stupide et de tomber par-dessus le pouf et de faire des chutes. Cela a été très utile dans la façon dont nous avons abordé le ton, car obtenir le bon ton est la chose la plus difficile dans les années 50, 60, 70. Ça change. Il s’ajuste. «

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme Agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. La série limitée fait ses débuts sur Disney + en décembre. Cette nouvelle provient d’ET Online.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming