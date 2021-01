Le Congrès chilien peut rendre le vaccin obligatoire

Les députés chiliens ont présenté au Congrès un projet de loi visant à rendre obligatoire la vaccination contre le coronavirus, tandis que le Chili a commencé à appliquer le vaccin aux professionnels de la santé dans les régions les plus touchées par le virus du pays.

Les parlementaires Gabriel Silber, Víctor Torres, Daniel Verdessi et Matías Walker, membres du parti d’opposition Démocratie chrétienne, cherchent à modifier un article du code de la santé du pays qui établit des procédures de vaccination obligatoires contre certaines maladies, notamment la variole et la coqueluche.

« Nous voulons que ce vaccin soit inclus dans la liste des vaccins obligatoires qui existe déjà dans notre pays », a déclaré Silber mardi 5.

Selon le parlementaire, « des experts ont souligné que pour atteindre un certain niveau de sécurité dans cette pandémie, il est nécessaire de réaliser l’immunité collective, et pour cela il faudrait vacciner environ 80% de la population ».

Plus tôt cette semaine, le ministre de la Santé Enrique Paris a déclaré qu’il respectait l’idée des députés et que le gouvernement donnerait son avis sur la question au Congrès. «Mais pour l’instant, ce sont des nouvelles en cours. Je dois lire le projet et consulter mes conseillers », dit-il.

Une enquête Ipsos début décembre a révélé que 7 Chiliens sur 10 étaient prêts à se faire vacciner.