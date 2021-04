Le concepteur principal de Days Gone remercie les fans d’avoir joué au jeu, peu importe combien d’argent ils ont dépensé

Vous savez probablement déjà à quoi cela répond. Dans le cadre du kerfuffle sur un terrain de Days Gone 2 rejeté par Sony, l’ancien directeur de Bend John Garvin a déclaré de manière controversée que les fans devraient acheter des jeux « à plein prix f *** ing » s’ils les aiment. « Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai vu des joueurs dire » oui, je l’ai mis en vente, je l’ai eu via PS Plus, peu importe. « » Et maintenant, à l’extrémité complètement opposée du spectre, Days Gone Le concepteur principal Eric Jensen a cherché à assurer aux fans qu’il les apprécie peu importe combien d’argent ils ont dépensé pour le jeu ou quand ils l’ont acheté.

Prendre à Twitter, Jensen a déclaré: Que vous ayez choisi #DaysGone le premier jour, que vous l’ayez emprunté à un ami, que vous ayez regardé quelqu’un d’autre le jouer ou que vous l’ayez essayé avec PS Now ou PS +, je vous apprécie. Merci d’avoir joué à notre jeu. L’effusion d’amour et de soutien pour notre jeu et notre studio a été incroyable. «

Que vous ayez ramassé #DaysGone le premier jour, je l’ai emprunté à un ami, j’ai regardé quelqu’un d’autre y jouer, ou je l’ai essayé avec PS Now ou PS +, je t’apprécie. Merci d’avoir joué à notre jeu. L’effusion d’amour et de soutien pour notre jeu et notre studio a été incroyable. ❤️– Éric Jensen (@Lorderk) 19 avril 2021

En plus d’autres sources d’appréciation, le concepteur principal de Sony Bend doit sûrement faire référence à la pétition populaire mise en place pour essayer d’obtenir l’approbation de Days Gone 2. Depuis que nous en avons fait rapport la semaine dernière, il a recueilli plus de 60 000 signatures. C’est un montant impressionnant, mais malheureusement, il est peu probable qu’il ait un effet sur la décision de Sony. N’oubliez pas que le développeur de Days Gone serait déjà en train de travailler dur pour créer quelque chose de nouveau.

Certains continueront à soutenir les commentaires de John Garvin et souhaiteront soutenir les studios dès le premier jour, tandis que d’autres s’aligneront sur cette nouvelle déclaration d’un membre de l’équipe toujours chez Sony Bend. Comment ça va? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.