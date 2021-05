Le compte à rebours pour les voitures à combustion: étapes (et délais) vers l’électrification complète

REV Interrupteur crépusculaire avec compte à rebours

'-Grâce à cet interrupteur crépusculaire avec fonction compte à rebours, vous pouvez allumer et éteindre votre éclairage de Noël ou jardin à l'extérieur. -L'interrupteur crépusculaire est inséré dans une prise de courant, ensuite, le consommateur est inséré dans la prise de courant de l'interrupteur crépusculaire. -L'avantage de cet interrupteur crépusculaire c'est l'extinction commandée par temps des consommateurs branchés. Choix des fonctions suivantes:-Lumière permanante -Lumière ALLUMÉE la nuit et lumière ÉTEINTE le jour -Lumière ALLUMÉE la nuit et lumière ÉTEINTE après 2,4,6 ou 8 heures (à choix) -Programmation facile grâce à un grand bouton. -La prise à contact de protection est dotée d'un clapet à fermeture automatique qui protège contre les projections d'eau. De plus, un voyant d'état de fonctionnement affiche si l'interrupteur crépusculaire est allumé ou pas.-IMPORTANT! Seulement utilisable pour fiches à contact de protection du type F (CEE 7/4)! -Alimentation: 230V / 50Hz -Puissance de commutation: max. 1000W (charge ohmique) -Type de protection: IP44 (protégé contre les projections d'eau) -Prise de courant: contact à protection -Système de protection: sécurité enfants -Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 13 x 6 x 5cm