Le compositeur John Williams s’est tourné vers la NASA à propos de la science de l’ET

ET l’extra terrestre (1982), réalisé par Steven Spielberg, est sans aucun doute l’un des films de science-fiction les plus influents et les plus appréciés jamais réalisés. Il a réuni des familles et des passionnés d’extraterrestres pour une expérience unique au début des années 1980. Compositeur de renom Jean Williams, partenaire créatif de longue date de Spielberg, a écrit la bande originale du film, qui lui a valu son quatrième Oscar. Cependant, malgré sa haute estime pour le film, selon un rapport d’IndieWire, Williams était toujours sceptique quant à savoir si certaines scènes étaient entièrement scientifiquement exactes ou non et a effectivement consulté la NASA pour répondre à ses questions les plus démangeaisons.

FILM VIDÉO DU JOUR

Williams s’est récemment assis avec son ami Spielberg lors d’un événement de la Cinémathèque américaine intitulé « Spielberg/Williams : 50 ans de musique et de films » pour discuter des nombreux faits saillants de leur relation professionnelle sur le plateau de tournage. De tous les films sur lesquels ils ont travaillé ensemble, Williams a révélé que HE était, en fait, son préféré du groupe, avec l’épopée de la Seconde Guerre mondiale Sauver le soldat Ryan (1998) une seconde proche.

Pour ceux qui ne se sont pas encore assis et ne l’ont pas regardé, la prémisse de HE tourne autour d’un jeune garçon nommé Elliot qui trouve et se lie d’amitié avec un extraterrestre (plus tard surnommé « ET ») qui est mystérieusement laissé sur Terre. Sous la menace du gouvernement qui veut capturer et « étudier » ET à leurs propres fins, Elliot et ses amis travaillent ensemble pour aider ET à retrouver le chemin du retour.

Le film a produit au moins l’un des one-liners les plus tristement célèbres de l’histoire du cinéma (par exemple, « ET phone home ») ainsi que l’une des scènes les plus mémorables. En fait, une scène est devenue si emblématique qu’elle a ensuite été utilisée comme arrière-plan graphique pour le logo de la société Amblin Entertainment. Amblin Entertainment a été fondée par Spielberg en 1980. Cependant, ladite scène était en fait celle contestée par Williams pour son improbabilité scientifique.

« La vitesse des vélos qui s’élèvent au-dessus de la lune… ça m’a toujours un peu dérangé, surtout quand je la conduis. Je me dis toujours, quelle est la vitesse de fuite ? À quelle vitesse devez-vous aller pour pouvoir le soulever hors de la gravité ? Je n’ai jamais su ce que c’était, mais c’était dans ma tête.

Pour enfin obtenir sa réponse, Williams a profité de l’occasion lorsque la NASA lui a décerné l’année dernière la Médaille d’excellence publique exceptionnelle après une performance. Il a consulté l’astronaute qui lui a remis le prix pour cette scène.

« L’homme qui me l’a présenté était un astronaute, et dans un moment de silence, je lui ai dit : ‘Qu’est-ce que la vitesse d’échappement ?’ Et il a dit : ‘C’est 17 500 milles à l’heure. Ce qui se passe, c’est que vous montez dans un vaisseau spatial, et il faut huit minutes pour passer de zéro à 17 500 milles à l’heure.’… Il a dit, ‘Pendant huit minutes, nous sommes dans la cabine, nous tremblons comme des fous, c’est assourdissant et désorientant. Puis vous vous levez enfin, vous atteignez 17,5, et soudain tout s’arrête et il n’y a plus de gravité et c’est complètement silencieux. Il a dit que nous avons une minute de silence avant de commencer nos procédures une fois que nous aurons rompu avec la gravité. Et nous regardons la Terre et nous jouons à « Star Wars ». «





L’impact éternel de l’ET sur le public des films

Images universelles

HE a été un succès retentissant dès sa sortie en salles en 1982. Il a fasciné à la fois le public et les critiques et a rapidement dépassé Guerres des étoilesson principal concurrent dans le genre science-fiction, pour être le film le plus rentable de tous les temps pendant onze ans jusqu’au prochain film de Spielberg, parc jurassique, l’a dépassé en 1993. Le film a remporté quatre Oscars, dont un pour la bande originale de William, et a depuis été réédité en salles à plusieurs reprises pour diverses occasions d’anniversaire. Il a également été intronisé au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès, un honneur très prestigieux qui considère un film comme « culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif ».

Malgré les autres changements et virages que la science-fiction a effectués ces dernières années, certains monumentaux et d’autres discutables, ET n’a jamais faibli de son piédestal en tant que sommet du cinéma et de son message intemporel d’être toujours curieux des merveilles parmi les stars et comment la notion d’étranger sur Terre n’est pas toujours une menace.