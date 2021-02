Le compositeur de Silent Hill tease un projet que les fans espèrent

Le virtuose Akira Yamaoka a le prochain Arkadiusz Reikowski fait en sorte que nous soyons d’un point de vue musical Le moyen, le dernier hit d’horreur de Bloober Team, est autorisé à frissonner. Même le chanteur légendaire Mary Elizabeth McGlynn a accepté d’enregistrer quelques chansons avec son ancienne compagne Yamaoka, que l’on pourra entendre plus tard dans le jeu.

Akira Yamaoka elle-même n’est pas étrangère à l’industrie du jeu. Il est avec Konami dans Team Silent d’être responsable de grandes parties de la bande originale de « Silent Hill » et est ainsi entré dans l’histoire des jeux d’horreur psychologiques en donnant aux œuvres la touche finale auditive nécessaire.

Sur quoi la légende travaille-t-elle ensuite, encore une fois sur Silent Hill?

Il peut désormais être entendu dans une interview avec la chaîne YouTube Al Hub, où il perd quelques mesures sur son travail actuel. La plupart des discussions portent sur « The Medium ».

Cela devient également passionnant lorsqu’on lui demande s’il y a d’autres ou de nouveaux projets en développement. Il veut dire:

«Vous allez entendre parler de quelque chose qui est annoncé cet été. Et je pense que ça va dans la direction que vous voulez vraiment entendre.

Akira Yamaoka travaille-t-elle sur une nouvelle Silent Hill? Fondamentalement, il existe plusieurs possibilités qui peuvent être dérivées de cette déclaration. Une chose est certaine, cependant: une grande annonce que de nombreux fans espèrent aura lieu cet été, si le vétéran crédible de l’industrie réussit.

Option a: Le compositeur travaille sur un nouveau Silent Hillce qui a façonné une grande partie de sa carrière. Il sait qu’il y a une grande base de fans ici et quand il pense que quelque chose de grand sera bientôt annoncé pour les fans, il pourrait signifier exactement ce que beaucoup associent comme son plus grand travail – et ce sont les bandes sonores de « Silent Hill » Parts.

Option B.: Yamaoka travaille sur une plus grande franchise, mais c’est pas la franchise SH. Entre autres choses, il a toujours travaillé sur « Contra » et avec son expérience pourrait aider n’importe quelle franchise d’horreur à un nouveau niveau. Alors, est-ce une autre marque sur laquelle il n’a pas encore travaillé?

Option c: Ce n’est pas du tout un jeton bien connu, mais bien plus studio de développement bien connu ou des développeurs bien connus avec lesquels il travaille, qui unissent une grande communauté. Travaille-t-il avec Kojima Productions qui pourrait annoncer un grand titre d’horreur plus tard cette année? Pure spéculation de notre part.

D’autres options sont en fait hors de question, car il doit déjà s’agir d’une marque bien connue ou du moins d’entités de développement bien connues. Cependant, la formulation de Yamaoka parle fortement en faveur de l’option A si vous me le demandez.

Si nous en aurons un en 2021 Silent Hill-Le redémarrage reste à voir. Cependant, il y a eu suffisamment de preuves de cela depuis un certain temps. Selon Insider, il devrait même y avoir deux jeux. Plus ici: