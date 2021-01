Le commutateur est la meilleure console aux États-Unis depuis 25 mois consécutifs

Pandémie, shmandémique. Qui a besoin de sortir quand nous avons Ring Fit Adventure? Qui a besoin d’amis quand nous avons tous les villageois dans Animal Crossing: New Horizons? Qui a besoin d’un emploi lorsque nous pouvons travailler dans une ferme à Stardew Valley? Nous sommes de grands fans d’évasion, et cette année, nous en avons besoin plus que jamais.

Suite à l’annonce que le Switch est très populaire au Royaume-Uni, se vend comme des petits pains chauds en Chine, et que la 3DS est toujours très populaire au Japon, nous avons maintenant vu les rapports de NPD selon lesquels le Switch était au premier rang des consoles depuis le 25e mois consécutif aux États-Unis.

NPD

Voici quelques faits amusants tirés du rapport NPD: