Le commentaire franc de Kevin Hart et Snoop Dogg sur les Jeux olympiques est vraiment drôle

Leslie Jones pourrait accueillir une compétition pour notre commentaire de célébrité préféré pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 !

Kevin Hart et Snoop Dogg ont hébergé «Olympic Highlights with Kevin Hart & Snoop Dogg» en streaming sur Peacock au cours de la semaine dernière pour récapituler les hauts et les bas des Jeux de Tokyo. Dans l’épisode le plus récent, Snoop Dogg et Hart ont participé à un segment appelé « Cold Call » dans lequel on leur a montré des clips de sports et d’événements sans aucune connaissance préalable de ce qu’ils étaient montrés.

Un clip particulier du segment est devenu viral sur Twitter alors que le duo commentait l’événement équestre. Immédiatement, Snoop Dogg a pu l’identifier comme un événement équestre, mais ce qui s’est passé ensuite est inestimable.

Quelques secondes après le début du clip de l’événement, le cheval a commencé à caracoler, suscitant une réponse hilarante du duo comédien/rappeur. (Avertissement : un langage fort est utilisé !)

« Le cheval Crip qui marche, tu vois ça ? » dit Snoop Dogg, faisant éclater de rire Hart. « Sur le plateau ! C’est un gangster ! Regarde ça! Ce cheval est hors de la chaîne, je dois obtenir ce motherf-ker dans une vidéo.

Toujours en riant, Hart a répondu: « Snoop a dit que je devais mettre le cheval dans la vidéo! »

« La marche à cheval est officiellement inscrite aux Jeux olympiques », a ajouté Hart, 42 ans, avant de demander que le clip soit à nouveau joué.

Assister une seconde fois au clip a amené les deux hommes à se poser la même question : comment les chevaux arrivent-ils au Japon pour l’événement ? Snoop Dogg a demandé quelle compagnie aérienne les chevaux volaient avant que quelqu’un hors caméra ne semble répondre: « Emirates ».

« Emirats ? C’est cher! » Snoop Dogg, 49 ans, a déclaré.

Hart a ajouté: « Ils font voler les chevaux sur Emirates? »

« Et les athlètes du Sud-Ouest ? » dit Snoop Dogg.

La conversation a donné lieu à des questions sur la question de savoir si les chevaux obtiennent ou non des médailles pour avoir gagné après la demande de Snoop Dogg.

« Je n’ai jamais vu un cheval avec une médaille. Il va à la personne sur le cheval, qui devrait être changée ! Hart a déclaré, ajoutant plus tard: «Je n’ai pas vu ce jockey faire un type de marche Crip pour le moment… vous n’aviez pas les chevilles attachées, le cheval l’a fait. J’exige que le cheval obtienne le respect qu’il mérite et les mêmes droits de vantardise que le jockey. Vous commencez à accrocher une médaille au cou de ces chevaux pour qu’ils puissent contourner les autres chevaux hennir et montrer les autres chevaux. Vous ne pensez pas qu’un cheval veuille se vanter ?

Ces deux-là sont super ensemble. Paon / Paon

Les fans semblaient vraiment aimer le moment.

« Peu importe ce que les gens disent, Snoop est un trésor national », a tweeté un fan.

Une autre personne a écrit, « J’ai pleuré légitimement en regardant ça. »

Hart et Snoop Dogg sont en bonne compagnie pour ces jeux olympiques. Leslie Jones, qui a encouragé l’équipe américaine à Rio lors des Jeux olympiques d’été de 2016 et a tweeté en direct lors des Jeux olympiques d’hiver de 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud, est de retour et meilleure que jamais cette année.

Après avoir partagé ses réactions en direct sur Instagram et Twitter lors des essais olympiques de gymnastique aux États-Unis le mois dernier, l’ancienne star de « Saturday Night Live » a continué à réagir en direct à plusieurs événements au cours de la semaine dernière à la manière typique de Jones, avec beaucoup d’acclamations et aucune pénurie. de l’humour.

L’équipe équestre de Team USA a de nouveau fait les gros titres plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a été annoncé que la fille de Bruce Springsteen et Patti Scialfa, Jessica Springsteen, se rendait à Tokyo en tant que membre de l’équipe équestre pour ses débuts olympiques. Elle a été nommée remplaçante aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et ne s’est pas qualifiée pour les Jeux olympiques d’été de 2016 à Rio de Janeiro.

« Ils étaient tellement excités », a déclaré Jessica à Hoda Kotb de 45secondes.fr à propos de ses parents. « Ils m’ont soutenu depuis que je suis petit. C’est un de mes grands rêves depuis que je me souvienne et le sport est également devenu une telle passion pour eux. J’ai l’impression que nous avons fait ce voyage ensemble, alors ils étaient tellement heureux. »