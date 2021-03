Le Comic-Con de San Diego annonce un retour en personne en édition spéciale pour le week-end de Thanksgiving

Réjouissez-vous, espoirs de la convention. Le San Diego Comic-Con a donné aux fans encore plus de raisons d’éviter leurs familles pour Thanksgiving 2021. Comic-Con International a annoncé qu’il reviendrait au San Diego Convention Center du vendredi 26 novembre au dimanche 28 novembre, soit Week-end de Thanksgiving, alias l’un des week-ends les plus fréquentés de l’année.

Comme annoncé précédemment, Comic-Con International tiendra à nouveau une convention virtuelle cet été sur trois jours à partir du 23 juillet et se terminant le 25 juillet, en raison de la pandémie. L’événement est connu sous le nom de [email protected], et ce sera le deuxième événement annuel de cette nature, après ses débuts l’année dernière. L’événement en ligne a été ridiculisé pour ne pas vraiment respecter les normes de la convention. DC Comics, qui a organisé son propre événement séparé, a été considéré comme la meilleure alternative à la maison avec leur événement DC Fandome qui a eu lieu plus tard l’été dernier. Beaucoup espèrent que Comic-Con s’inspirera de DC dans la manière dont la convention en ligne de cette année est organisée.

Comic-Con International espère que la pandémie sera sous contrôle d’ici Thanksgiving, permettant aux personnes du monde entier de se rendre en toute sécurité à San Diego cette année. Ils appellent l’événement « Comic-Con Special Edition » et notent que toutes les informations supplémentaires, y compris le coût et la capacité des badges, seront annoncées dans un proche avenir. Le porte-parole du Comic-Con, David Glanzer, avait ceci à dire à propos de l’événement à venir dans un communiqué.

«Bien que nous ayons pu passer de réunions en personne à des événements en ligne limités, la perte de revenus a eu un impact considérable sur l’organisation comme elle l’a fait avec de nombreuses petites entreprises, nécessitant des horaires de travail réduits et une réduction de la rémunération des employés, entre autres. J’espère que cet événement renforcera nos réserves financières et marquera un lent retour à des rassemblements en personne plus importants en 2022. «

David Glanzer a poursuivi en disant: « Nous espérons que d’ici l’automne, les conditions permettront de plus grands rassemblements publics. » Pour le moment, il n’est pas clair si la Californie et d’autres régions des États-Unis seront en mesure de revenir à de grands événements en personne d’ici l’automne, ce qui comprend même des choses à plus petite échelle comme la visite d’un cinéma. Le centre de conventions de San Diego peut accueillir jusqu’à 130 000 personnes. « Comic-Con Special Edition » sera la première convention en personne produite par l’organisation depuis le Comic-Con 2019, et la première depuis le début de la pandémie mondiale COVID-19 « , a poursuivi Glanzer.

Quant au choix du week-end de Thanksgiving comme date parfaite pour Comic-Con Special Edition, cela n’est pas clair. Si les voyages sont sécuritaires d’ici cet automne, beaucoup de gens prendront l’avion pour rendre visite à leur famille après avoir été obligés de rester à la maison l’année dernière, ce qui signifie qu’il sera assez difficile de se rendre au San Diego Comic-Con. De plus, on ne sait pas quel type d’invités ils pourront avoir car c’est l’une des plus grandes vacances en famille de l’année.

La sélection du week-end de Thanksgiving a peut-être été un moyen de maintenir facilement la capacité à un faible nombre, mais cela mettra probablement en colère de nombreux fans qui essaient d’assister au San Diego Comic-Con chaque année. Avoir à choisir entre les passions familiales et de divertissement peut être assez difficile pour certains participants, alors que ce sera une évidence pour d’autres. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir comment tout se passera cet automne. L’édition spéciale des nouvelles de Thanksgiving a été annoncée pour la première fois par le site officiel de Comic-Con International.

Sujets: Comic-Con, [email protected], Édition spéciale Comic-Con