Le comédien vétéran George Segal, grand-père de « The Goldbergs », décède

George SegalActeur prolifique et acclamé connu pour des films classiques comme « Qui a peur de Virginia Woolf?« Ou » JVous me tirez dessus!», Est décédé à l’âge de 87 ans, une nouvelle confirmée dans un communiqué publié par son épouse, Sonia Segal, qui a annoncé que l’acteur était décédé des suites d’un pontage.

L’acteur a connu un regain de popularité à la télévision américaine grâce à son interprétation d’Albert « Pops » Solomon in « Les Goldberg», Une série humoristique sur le réseau ABC se déroulant dans les années quatre-vingt, qui est basée sur les souvenirs d’enfance du producteur et scénariste Adam F Goldberg.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dua Lipa a peur lorsqu’elle est assiégée par des fans à son arrivée au Mexique

Né le 13 février 1934, Segal a commencé son intérêt à agir comme un enfant. Après s’être enrôlé dans l’armée, l’acteur a commencé ses études au « Actors Studio », faisant ses premières performances à Broadway, signant son premier contrat avec Columbia Pictures en 1961.

Quelques années plus tard, il parviendra à remporter un Golden Globe dans la catégorie « Nouvelle étoile de l’année » après sa participation à « The New Interns » aux côtés de Harve Presnell et Chaim Topol. Il gagnera également les éloges de la critique pour des projets comme « Who’s Afraid of Virginia Woolf », dans lequel il a joué aux côtés d’Elizabeth Taylor, Richard Burton et Sandy Dennis.

La performance de Segal dans ce film lui vaudra des nominations aux Oscars et aux Golden Globes. L’acteur a également travaillé dans le domaine de la musique, sortant la même année un LP intitulé « The Yama Yama Man ».

Segal entrerait également dans l’histoire en tant que premier acteur hollywoodien à ne pas changer son nom de famille juif pour entrer dans le monde du divertissement. Bien que les années 1980 aient été une décennie au cours de laquelle il a commencé à s’essouffler en tant que star, les années 1990 et le début des années 2000 lui offrent de nouvelles opportunités d’emploi.

Aujourd’hui, nous avons perdu une légende. C’était un véritable honneur d’être une petite partie de l’incroyable héritage de George Segal. Par pur destin, j’ai fini par choisir la personne idéale pour jouer à Pops. Tout comme mon grand-père, George était un enfant dans l’âme avec une étincelle magique. Je pense que ces souvenirs disent tout … pic.twitter.com/D1aNZuT20e – Adam F. Goldberg (@adamfgoldberg)

24 mars 2021





Je pourrais aussi vous répéter: Grimes montre les cadeaux musicaux de son fils en ligne

Son départ serait déploré par diverses personnalités du milieu, parmi lesquelles se détachent le casting de « The Goldbergs » et le créateur de la série. Ses dernières apparitions sur grand écran incluent son travail de doublage sur la version américaine de «The Tale of The Princess Kaguya» du Studio Ghibli.