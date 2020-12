Le comédien Eddie Izzard salué comme «  héroïque  » pour avoir demandé ses pronoms

Eddie Izzard assiste à la vue de presse de l’exposition «Icons» conjointement avec Art Hound Gallery aux Riverside Studios le 24 septembre 2020 (Getty / Nicky J Sims)

Le comédien Eddie Izzard a suscité «l’euphorie collective du genre» parmi ses fans après avoir publiquement demandé à être mentionné avec les pronoms «elle» et «ses».

Izzard est apparu dans l’épisode le plus récent de la série Sky Arts Artiste portraitiste de l’année en tant que sujet de l’artiste, et tous les candidats se sont référés à elle tout au long avec ses pronoms.

Bien que la femme de 58 ans se qualifie elle-même de transgenre depuis 2016, disant à l’époque: «J’ai des gènes de garçons et de filles.

«Nous sommes obsédés par cela dans l’humanité… Si vous regardez un tigre, vous dites« ooh, tigre! », Nous n’allons pas« fille tigre »ou« garçon tigre ».

«Nous sommes obsédés par les sexes parce que nous grandissons dans un sexe ou un autre. Aucun autre animal n’est obsédé par notre sexe – ils ne se soucient pas de notre sexe. «

Malgré son ouverture sur son identité et son expression de genre, c’était la première fois qu’elle changeait publiquement ses pronoms.

Les fans étaient ravis et se sont tournés vers les réseaux sociaux pour la féliciter.

L’écrivain trans Shon Faye m’a dit: «Tant mieux pour Eddie Izzard qui demande les pronoms qu’elle / elle utilise si publiquement.

«Pour autant que je sache, elle n’est pas une femme trans – elle est fluide de genre – mais préfère le pronom féminin. Tant mieux pour elle.

Demander ce que vous voulez à tout moment, c’est du courage. Demander en tant que personne fluide de genre est héroïque. – Kate McEvoy (@ImKateMc) 19 décembre 2020

Un autre utilisateur de Twitter a répondu: «Demander ce que vous voulez à tout moment, c’est du courage. Demander en tant que personne fluide de genre est héroïque.

J’ai lu les réactions des gens face à Eddie Izzard en utilisant ses pronoms et j’AIME J’ADORE J’ADORE cette euphorie collective de genre que nous ressentons tous envers elle. Soit parce que nous nous sentons représentés, parce que nous savons à quel point c’est libérateur de le dire à voix haute, soit simplement parce que nous sommes des gens sympas. – Sofie Hagen (@SofieHagen) 20 décembre 2020

L’humoriste danoise Sofie Hagen a déclaré: «J’ai lu les réactions des gens face à Eddie Izzard en utilisant ses pronoms et j’AIME J’AIME J’ADORE cette euphorie collective de genre que nous ressentons tous envers elle.

«Soit parce que nous nous sentons représentés, parce que nous savons à quel point c’est libérateur de le dire à voix haute, soit simplement parce que nous sommes des gens sympas.»

C’est un geste courageux dans le climat actuel, mais je suis sûr que c’est exactement pourquoi elle l’a fait. Si quelqu’un a l’intelligence et la force de volonté de contester l’agenda de plus en plus puissant du TERF, c’est bien Eddie Izzard. – marc alcock (@CHOPPERalcock) 20 décembre 2020

D’autres ont déclaré que compte tenu du débat vicieux sur la vie des trans par des célébrités et des médias de premier plan, la décision d’Izzard était particulièrement courageuse.

Un utilisateur de Twitter a écrit: «C’est un geste courageux dans le climat actuel, mais je suis sûr que c’est exactement pourquoi elle l’a fait.

«Si quelqu’un a l’intelligence et la force de volonté pour contester l’agenda de plus en plus puissant du TERF, c’est Eddie Izzard.