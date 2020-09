Le co-fondateur de Media Molecule, auteurs de Dreams, quitte le développement de jeux vidéo

Dans la liste estimable d’études Première fête à partir duquel Sony tu peux te réjouir, Molécule moyenne c’est une mention incontournable. Merci à votre travail avec les franchises affables Petite grosse planète et Arracher et la vedette Rêves, l’équipe britannique a réussi à devenir l’une des grandes ramifications de PlayStation. Cependant, malgré l’impact obtenu, c’est une équipe relativement jeune, puisqu’elle a été fondée en 2006 par Mark Healey, Dave Smith et, surtout pour cette occasion, Alex Evans, qui a décidé d’abandonner le développement de jeux vidéo.

Hey donc il y a quelques mois, j’ai fait un peu d’introspection inspirée du verrouillage et j’ai décidé de quitter “ dream dev ” pour “ dream fan ” – faites une pause dans gamedev, une carrière que j’ai eu la chance d’apprécier depuis que je suis un jeune de 15 ans tacheté 1/3 – tanh (mmalex) 🦄 (@mmalex) 3 septembre 2020

En ce sens, le créateur a partagé via son compte Twitter qu’après plus d’une décennie de contributions à l’industrie, il deviendrait un fan de plus. “Hey! Il y a quelques mois, j’ai traversé un processus introspectif motivé par la quarantaine et J’ai décidé de passer de ‘Dreams developer’ à ‘Dreams fanatic’: faire une pause dans le développement du jeu, une carrière que, heureusement, j’apprécie depuis mes 15 ans», a-t-il indiqué en premier lieu.

Dans ses tweets Suivant, Evans a souligné son temps à Molécule moyenne, une étude qu’il a qualifiée de “Endroit incroyable“Et, en bref, il n’a pas fermé les portes pour revenir dans le monde du développement même dans un autre rôle. Enfin, il a assuré les joueurs de Rêves que rien ne changera dans le développement du titre mais, à la place, ils approchent choses que “ils vont se faire sauter la tête“, mais devant lequel il gardera un suivi en tant que fan de plus au lieu de responsable.

Rêves, nous nous en souvenons, est disponible exclusivement pour PlayStation 4 et PlayStation VR.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂