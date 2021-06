Le clip Black Widow Tag Team Fight arrive alors que les billets sont en vente

Pour ceux qui ont hâte de revoir Scarlett Johansson en tant que Marvel Veuve noire, alors l’attente est presque terminée. Le film a fait un pas de plus aujourd’hui avec la mise en vente des billets pour la sortie du 9 juillet. Et pour célébrer, Fandango a fourni un nouveau clip du film sur son compte Twitter. Avec des attentes élevées pour la première sortie cinématographique Marvel depuis Spider-Man : loin de chez soi, le clip bourré d’action est juste suffisant pour nous faire traverser le mois prochain.

C’EST ENCORE !!! #Veuve noire les billets sont EN VENTE !

🎟️ https://t.co/o5H7WhL7Di

Pour célébrer, voici Scarlett Johansson et Florence Pugh dans un clip exclusif bourré d’action du nouveau @MarvelStudios film. En salles le 9 juillet. pic.twitter.com/a4OC6u48kg – Fandango (@Fandango) 11 juin 2021

Longtemps retardé par la pandémie, merveille ont jeté les bases de leur retour cinématographique au cours des derniers mois et nous sommes maintenant presque prêts pour la dernière manche de Johansson alors que Natasha Romanoff lance la phase quatre du Univers cinématographique Marvel. Avec WandaVision, Le Faucon et Le Soldat de l’Hiver et Loki tous aidant à combler le fossé en forme de Marvel dans nos vies, beaucoup sont prêts à revoir l’action sur grand écran.

Autant montrer tout le film à ce stade 😐😶 pic.twitter.com/RiTbQd176i – Branden (@0HWHATAWORLD) 11 juin 2021

Dans le clip publié par Fandango, nous voyons Scarlett Johansson et sa co-star Florence Pugh repousser les tireurs d’élite et plus encore dans une clameur d’explosions et de coups de feu, menant à une poursuite tendue sur les toits et à une mort apparente alors que nos héroïnes chevauchent une cheminée qui tombe pour faire de l’autre côté du bâtiment. Vous pouvez consulter le clip ci-dessous.

Yesssssssssss, j’ai enfin hâte d’assister à ça 💖😀😀😀 – Ashish Horo (@AshishHoro4) 11 juin 2021

Alors que beaucoup étaient ravis de voir les nouvelles images, certains ont rapidement souligné que nous avions peut-être reçu trop de clips de prévisualisation. « Autant montrer tout le film à ce stade », a déclaré une réponse. Un autre était simplement heureux de voir plus du film, disant « Yessssssssss, j’ai enfin hâte d’être témoin de ça! ».

Veuve noire, qui devrait marquer la dernière apparition de Johansson dans le rôle qu’elle a fait sien dans L’homme de fer 2 en 2010, devait initialement arriver dans les salles le 1er mai 2020, mais les retards forcés de Covid19 ont repoussé à la fois ce film et toute la prochaine liste de Marvel, donc dire que cela a mis du temps à venir pour les fans est un euphémisme.

Situé après les événements de Captain America : guerre civile, Veuve noire voit Natasha Romanoff de Johansson isolée et seule alors qu’elle affronte les fantômes de son passé long et douteux. Donnant enfin à Romanoff l’histoire qui lui manquait, suivant sa vie avant les Avengers et comment elle revient la hanter, le film agit presque autant comme un profil de personnage d’introduction qu’un chant du cygne.

Le casting comprend également Choses étranges star David Harbour dans le rôle de Red Guardian, un super-soldat russe qui est essentiellement une version est-européenne de Captain America, bien que pas aussi sobre, qui est une figure paternelle à la fois pour Romanoff et Pugh ‘Yelena Belova. William Hurt revient au MCU en tant que Thaddeus Ross, qui est apparu pour la première fois dans le L’incroyable Hulk aussi bien que Guerre civile, Avengers Infinity War et Fin du jeu, tandis que les autres nouveaux arrivants de Marvel incluent Rachel Weisz, Ray Winstone et OT Fagbenle. Le personnage de Taskmaster devrait également figurer dans le film comme un autre adversaire à vaincre. Et bien sûr, nous avons le camée d’Iron Man lui-même à attendre, avec Robert Downey Jr faisant une petite apparition dans le film. Veuve noire arrive dans les cinémas et sur Disney+ Premiere le 9 juillet.

Sujets : Veuve noire