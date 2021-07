Le classique zombie de George A. Romero obtient une adaptation animée

Zombie Kidz (Version Française) - Asmodee - Jeu de Société - Jeu Enfant - Jeu Coopératif - Jeu Évolutif

Zombie Kidz Evolution est un jeu enfants coopératif : les joueurs gagnent ou perdent ensemble. Ils doivent verrouiller l’école et repousser les zombies avant qu'ils ne deviennent trop nombreux. Zombie Kidz Évolution est un jeu qui évolue et s’enrichit au fil des parties jouées et des exploits accomplis. Stratégie, tranche de rires (et de zombies), pour les enfants comme pour leurs parents : Zombie Kidz Évolution contient tout cela ! A partir de 7 ans Durée de jeu : 15 min