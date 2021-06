Le classement des enseignements laissés par Luca

Luca raconte l’histoire de deux sympathiques monstres marins qui vivront un été d’aventures en compagnie d’humains ordinaires en Italie. Le film est réalisé par Enrico Casarosa, qui a participé aux grands succès de la marque tels que : Toy Story 4, Coco, Cars, Ratatouille, Up, Les Indestructibles 2 et Onward. Le film arrivera sur la plateforme de streaming Disney+ en raison de la crise actuelle produit de COVID-19[feminine.

« Situé dans une belle ville balnéaire de la Riviera italienne, le long métrage original de Disney et Pixar, Luca, est l’histoire du passage à l’âge adulte d’un jeune homme qui vit un été inoubliable rempli de glaces, de pâtes et de balades en scooter. Luca (Jacob Tremblay) partagez ces aventures avec votre nouveau meilleur ami, Alberto (Jack Dylan Grazer), cependant le plaisir est menacé par un secret : ce sont des monstres marins qui habitent le fond de l’eau »dit le synopsis du film. Voici un classement avec les enseignements laissés par la bande.

+ Apprendre de la vie avec Luca







5. Grandir est une aventure

Le film raconte comment ce jeune homme grandit et franchit une nouvelle étape vers la vie d’adulte, à laquelle il est facile de s’identifier. Beaucoup d’émotions retrouvées dans les aventures de ces étranges créatures qui sortent de l’eau pour vivre un été inoubliable dans une ville italienne qui les accueille avec de nombreuses surprises, dont la brute du quartier, Ercole, et l’extraverti Julienne.

4. Des souvenirs que vous n’oublierez jamais

Les personnes majeures se souviendront des étés de leur jeunesse et reconnaîtront en Portorosso le meilleur endroit qu’ils aient jamais passé en vacances. Les enfants se sentiront identifiés avec leurs expériences actuelles, leurs meilleurs amis, les glaces les plus riches et ces plans spéciaux pour profiter d’un après-midi de vacances.

3. Un hymne à la diversité

Le directeur Enrico Casarosa déclaré: « Dans mon enfance j’étais timide, bizarre, j’aimais les choses qui n’étaient pas communes autour de moi. J’ai essayé de m’intégrer. Tu essaies toujours de t’intégrer, jusqu’à ce que tu te rendes compte qu’il vaut mieux trouver ta place, comme tu es ». C’est ce que réalisent les protagonistes du film d’animation. Ils croient en eux même s’ils ont toutes les chances contre eux.

2. Positif

Les couleurs vives de cette aventure vous transporteront dans les meilleurs moments de votre vie, quelque chose de si nécessaire en temps de confinement et de pandémie. Les personnages de Luca Ils répandent leur joie et leur énergie de telle manière que ce monde heureux dans lequel tout est possible soit transféré à votre réalité.Luca c’est une expérience cinématographique unique !

Luca va vivre un été inoubliable. (Photo: IMDB).



1. L’importance de l’amitié

Le film raconte l’histoire de deux amis : Luca Paguro et Alberto Scorfano. Ce sont des monstres marins qui se transforment en humains lorsqu’ils sortent de l’eau. Alors ils décident de passer un été incroyable dans une ville italienne. Le directeur a déclaré : « Les amitiés de notre enfance peuvent influencer qui nous devenons quand nous grandissons ». L’hommage à l’amitié a une double valeur pour Maison rose– L’histoire a été largement inspirée par un ami d’enfance, Alberto.