Le cinquième de la population mondiale pourrait ne pas avoir accès au vaccin COVID-19 avant 2022: Johns Hopkins

Les pays riches ont précommandé un peu plus de la moitié des doses de vaccin qui devraient être produites par les 13 principaux développeurs l’année prochaine.

De nombreux pays ont rejoint un mécanisme d’achat groupé COVAX – coordonné par l’Organisation mondiale de la santé, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies et l’alliance pour les vaccins Gavi – visant à garantir que les gens du monde entier aient accès à un vaccin Covid-19, quelle que soit leur richesse.

Au moins un cinquième de la population mondiale peut ne pas avoir accès à un COVID-19 vaccin jusqu’en 2022, selon une étude publiée mercredi, les pays plus riches réservant plus de la moitié des doses potentielles de l’année prochaine. Dans l’espoir que les vaccins puissent mettre fin à une pandémie qui a tué quelque 1,6 million de personnes, des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Émirats arabes unis ont déjà commencé à déployer des programmes de vaccination. Désireux d’augmenter leurs chances d’avoir accès à au moins l’un des dizaines de vaccins en développement, de nombreux pays se sont emparés des allocations de plusieurs médicaments différents.

Les pays riches – qui ne représentent que 14% de la population mondiale – ont précommandé un peu plus de la moitié des doses de vaccin qui devraient être produites par les 13 principaux développeurs l’année prochaine, ont découvert des chercheurs de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

On craint que les nations les plus pauvres soient laissées pour compte.

Même si les fabricants de médicaments produisent tous des vaccins efficaces et sûrs et atteignent leurs objectifs de fabrication mondiaux maximum, l’étude indique qu ‘ »au moins un cinquième de la population mondiale n’aura pas accès aux vaccins avant 2022″.

La recherche, publiée dans la revue médicale BMJ, a examiné les données accessibles au public et a révélé qu’à la mi-novembre, les réservations totalisaient 7,48 milliards de doses – l’équivalent de 3,76 milliards de cours de vaccination car la plupart des vaccins nécessitent deux injections.

C’est sur une capacité de fabrication totale maximale projetée de 5,96 milliards de cours d’ici la fin de 2021.

Programme d’achat groupé

L’étude a estimé que jusqu’à 40% des cours de vaccination des principaux fabricants pourraient être disponibles pour les pays à revenu faible et intermédiaire, mais a déclaré que cela dépendrait de la manière dont les pays riches partageraient ce qu’ils ont acheté.

Les auteurs, qui ont averti que l’information publique était incomplète, ont appelé à « une plus grande transparence et responsabilité » par rapport au soutien d’un accès mondial équitable.

Ils ont suggéré que les implications pourraient aller bien au-delà de la santé.

<< À des degrés divers, les échanges commerciaux avec les pays et les voyages vers ces pays pourraient être continuellement perturbés jusqu'à ce que l'accès à des mesures préventives ou thérapeutiques efficaces, telles que le COVID-19 vaccins, devient plus largement disponible », indique le rapport.

L’initiative espère disposer de deux milliards de doses d’ici la fin de 2021.

Mais ni les États-Unis ni la Russie n’ont jusqu’à présent rejoint le programme.

Crise dévastatrice

Jason Schwartz, de la Yale School of Public Health, a déclaré que la participation des États-Unis aux efforts de coordination serait « inestimable » pour aider à garantir que les gens du monde entier aient accès aux vaccins « qui contribueront à mettre fin à cette crise sanitaire mondiale dévastatrice ».

Dans un éditorial du BMJ, Schwartz a déclaré que l’exigence de deux doses et les températures très basses nécessaires pour stocker certains des vaccins ajoutaient aux défis de nombreux pays.

« Les défis opérationnels du COVID-19 mondial Le programme de vaccination sera au moins aussi difficile que les défis scientifiques associés au développement rapide de vaccins sûrs et efficaces », a-t-il déclaré.

Les auteurs de Johns Hopkins ont déclaré que les prix des vaccins allaient de 6 € par cours à 74 €.

Ils ont constaté que si tous les vaccins fonctionnent comme espéré, de nombreux pays plus riches auraient déjà réservé au moins une vaccination par personne.

Les chercheurs ont déclaré que le Canada avait commandé l’équivalent de quatre doses par personne, les États-Unis ont réservé juste assez pour un cours de vaccin par personne, tandis que des pays comme l’Indonésie ont réservé moins d’un cours de vaccin pour deux personnes.

