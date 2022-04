Le ciel nocturne d’Amazon : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

La prochaine grande série de science-fiction est peut-être en route. Le nouveau thriller de Prime Video Ciel nocturne devrait sortir exclusivement sur la plateforme de streaming le mois prochain.

Ciel nocturne est décrit comme un concept élevé, une aventure fantastique avec des personnages qui se sentent toujours réels et humains. La série est issue de Legendary Entertainment, la même société de production à l’origine du concept tout aussi élevé Carnaval Row, dirigé par Orlando Bloom et Cara Delevingne. Vernon Sanders, codirecteur de la télévision chez Amazon Studios, déclare à propos du projet :

« Holden et Dan ont créé une histoire ambitieuse, fantastique mais remplie de personnages totalement humains. Nous sommes ravis de faire équipe avec Legendary sur une autre nouvelle série captivante, et nous avons hâte de voir comment cette équipe donne vie à ce monde.

Notamment, plutôt que de tourner dans un centre de production traditionnel comme LA ou New York, Ciel nocturne tourne dans l’Illinois rural. Plus précisément, certains lieux de tournage comprennent les villes de Woodstock, Frankfort, Wauconda et Island Lake. La série a également été tournée aux Cinespace Film Studios de Chicago.

La date de la première approchant bientôt, regardons tout ce que nous savons sur le prochain d’Amazon Ciel nocturne. Autour de quoi l’intrigue tournera-t-elle ? Qui peut-on s’attendre à voir au casting ? Quand et où peut-on le voir sortir ? Et qu’est-ce que le public devrait savoir d’autre sur le thriller de science-fiction à venir Ciel nocturne?

Bien que nous n’ayons pas beaucoup de détails spécifiques pour l’instant, nous connaissons la structure de base de l’intrigue. Ciel nocturne se concentre sur un couple marié plus âgé nommé Franklin et Irene York. Il y a de nombreuses années, le couple a découvert une chambre secrète dans leur jardin qui menait à une planète lointaine et déserte. Les York ont ​​gardé ce secret depuis. Avance rapide jusqu’à maintenant, lorsqu’un jeune homme « énigmatique » entre dans la vie du couple et bouleverse rapidement ce qu’ils pensaient savoir. Les York découvrent bientôt que la chambre secrète qu’ils ont gardée toute leur vie s’avère être bien plus que ce qu’ils auraient pu imaginer.





Tout en nous donnant une idée de ce qui nous attend, cette description laisse encore beaucoup à l’imagination, avec de nombreuses questions sans réponse. Comment cette chambre est-elle arrivée là et quel est son lien exact avec la famille York ? Qui est ce jeune homme énigmatique ? Comment cela va-t-il bouleverser leur vie ? Cette description est formulée pour piquer l’intérêt des téléspectateurs en révélant juste assez sur l’intrigue pour les accrocher.

Lorsque la série a été annoncée pour la première fois, Sissy Spacek a été confirmée pour jouer le rôle principal d’Irene York, avec Ed O’Neill rejoignant son mari, Franklin. Cependant, O’Neill a abandonné plus tard et a été remplacé par JK Simmons.

En plus de Spacek et Simmons en tête, Ciel nocturne présente une variété de joueurs de soutien. Le soi-disant jeune homme énigmatique qui forme un lien avec Irene, nommé Jude, est joué par Chai Hansen. Julieta Zylberberg joue Stella, qui est décrite comme une mère célibataire vivant en Argentine qui cache un sombre secret. On ignore actuellement quel sera son lien avec la famille York. Rocio Hernandez joue la fille de Stella, Toni, qui en veut à sa mère et à ses secrets.





Kiah McKirnan incarne Denise, la petite-fille des York. Elle s’occupe de ses grands-parents et cherche la validation dans ses universitaires après la perte de son père. Les Yorks ont également un voisin turbulent, Byron, joué par Adam Bartley, qui s’est convaincu que les Yorks ont un secret et est déterminé à donner raison.

La série a également défini trois rôles récurrents importants. Beth Lacke joue Chandra, une ancienne élève d’Irene York qui n’est pas satisfaite de sa vie et est envoyée dans une nouvelle direction après une rencontre fortuite avec son ancien professeur. Stephen Louis Grush joue Nick, qui est socialement maladroit et désireux d’impressionner tous ceux qu’il rencontre. Il se retrouve souvent dans de mauvaises situations et découvre qu’il a un étrange lien avec Stella. Cass Bugge est Jeanine, la femme du voisin Byron. Elle aime son mari mais est facilement frustrée par ses soupçons sans fin sur la famille York.





Ce sont tous les acteurs principaux et récurrents que nous avons confirmés à ce jour. Des joueurs plus importants seront probablement révélés au fur et à mesure que la série progresse.

Ciel nocturne sortira exclusivement sur Amazon Prime Video le 20 mai 2022. En plus de son lancement aux États-Unis, la série sortira dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde. La première saison se compose de huit épisodes, et tous les huit seront disponibles immédiatement à la date de lancement. Pour l’instant, seul le temps nous dira si cette série deviendra le prochain grand succès de science-fiction.





