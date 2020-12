Le chipset Qualcomm Snapdragon 888 alimentera le prochain smartphone phare de Realme

L’équipe de nouvelles de tech202 déc.2020 11:48:10 IST

Lors du Snapdragon Summit 2020 annuel, Qualcomm a annoncé son nouveau chipset phare – Snapdragon 888. Le chipset succède au Snapdragon 865 SoC. Juste après le lancement, Realme a également annoncé qu’il lancerait bientôt un nouveau smartphone alimenté par le processeur Snapdragon 888. Ce smartphone phare, nommé « Race », sera doté d’une connectivité 5G. Selon Realme, le nouveau chipset offrira une expérience 5G fluide en plus de meilleures capacités de jeu, de vidéo et de communication.

Madhav Sheth, vice-président, Realme et PDG de Realme Inde et Europe a déclaré dans un communiqué: «Il s’agit d’une étape importante pour Realme et nos utilisateurs. Realme s’efforce d’être un démocratiseur de la technologie 5G de nouvelle génération, libérant le potentiel de la 5G pour offrir de nouvelles expériences passionnantes aux consommateurs du monde entier. Nous sommes fiers d’être parmi les premiers fabricants de smartphones à être équipés du chipset Snapdragon 888. Avec cette étape importante, nous réaffirmons notre engagement à apporter plus d’appareils 5G en Inde en 2021. »

Selon un rapport de GSMArena, ledit smartphone Realme fonctionnera sur Realme UI 2.0 basé sur Android 11 et offrira 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Le rapport révèle également qu’il pourrait comporter une configuration de caméra arrière quadruple placée à l’intérieur d’une bosse de style «Oreo».

