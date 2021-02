Le chinois Tianwen-1 abaisse son orbite autour de Mars pour se préparer à l’atterrissage du rover

De la Chine Tianwen-1 le vaisseau spatial a réduit son orbite autour de Mars pour permettre au vaisseau spatial d’analyser la région d’atterrissage choisie sur la planète rouge.

Après la brûlure, survenue mardi 23 février, Tianwen-1 est maintenant en mesure de commencer à imager et à collecter des données sur les sites d’atterrissage principaux et de secours pour le rover de la mission, qui tentera d’atterrir en mai ou juin.

Tianwen-1, la première mission interplanétaire indépendante de Chine, consiste en un orbiteur et un rover, qui ont été en orbite sur Mars en tant que vaisseau spatial unique. depuis le 10 février . La dernière combustion de moteur, à 17 h 29 HNE mardi (22 h 29 GMT, 6 h 29, heure de Pékin mercredi), exécutée lors de l’approche la plus proche de l’engin spatial vers Mars, a considérablement réduit son apoapside, ou point le plus éloigné de la planète.

En rapport: Les dernières nouvelles sur le programme spatial chinois

Un diagramme des changements orbitaux de Tianwen-1. (Crédit d’image: CNSA / CLEP)

La nouvelle « orbite de stationnement » de Tianwen-1 rapproche le vaisseau spatial à 280 kilomètres de Mars et à 59 000 kilomètres.

L’orbiteur de mission allume maintenant sa caméra et ses charges utiles scientifiques, se préparant à évaluer le paysage et les conditions de poussière à la site d’atterrissage principal , situé dans une zone d’Utopia Planitia, une vaste plaine sur la planète rouge.

L ‘ »orbite de stationnement » permettra à l’orbiteur de capturer des images nettes du site d’atterrissage ciblé, renvoyant potentiellement des images avec une résolution de 20 pouces (50 centimètres) par pixel.

Un rendu de Tianwen-1 en orbite martienne. (Crédit d’image: CNSA / CLEP)

Tianwen-1 photographiera la région à plusieurs reprises pour évaluer la topographie et les conditions de poussière dans la zone d’atterrissage, a déclaré Tan Zhiyun, concepteur en chef adjoint de la sonde Mars à la China Academy of Space Technology (CAST). Vidéosurveillance + . « Nous trouverons toutes ces informations en vue d’un atterrissage en toute sécurité », a déclaré Tan.

Chaque orbite prend environ deux jours terrestres, de sorte que la Chine peut être en mesure de capturer et de diffuser les premières images haute résolution de la sonde de la surface martienne dans les jours suivants.

Comprendre les conditions locales est également très important pour le fonctionnement des quelque 530 lb de la mission. (240 kilogrammes) rover à énergie solaire. La poussière martienne peut constituer des menaces majeures pour les engins spatiaux à énergie solaire en surface; Le rover Opportunity de la NASA contact perdu avec la Terre en 2018 lors d’une telle tempête de poussière mondiale.

Une image de caméra d’ingénierie lors de l’insertion de l’orbite de Tianwen-1 sur Mars le 10 février 2021. (Crédit d’image: CNSA / PEC)

Le rover Tianwen-1 est contenu dans un aérosol attaché à l’orbiteur. Cette structure conique protégera et ralentira à la fois le rover lors de son entrée enflammée et hypersonique dans l’atmosphère martienne au début de la tentative d’atterrissage. Un parachute supersonique ralentira davantage le rover avant que les moteurs de rétropropulsion ne fournissent la décélération finale pour l’atterrissage en douceur.

Le rover porte charges utiles scientifiques pour étudier les caractéristiques du sol de surface et la composition minérale et pour rechercher de la glace d’eau potentielle avec un radar pénétrant dans le sol. Le rover est conçu pour fonctionner pendant 90 sols de Mars (92 jours terrestres) avec l’orbiteur Tianwen-1 servant à relayer les communications et les données entre le rover et la Terre. L’orbiteur est conçu pour fonctionner pendant un total d’un an sur Mars, soit environ 687 jours terrestres.

Tianwen-1 est l’une des trois missions qui viennent d’atteindre Mars. Tianwen-1 est entré en orbite un jour après que la sonde Hope des Émirats arabes unis ait réussi le même exploit et une semaine avant l’atterrissage spectaculaire du rover Perseverance de la NASA.

Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.