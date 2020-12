Le chinois Chang’e 5 termine son forage dans la lune près de deux jours après son atterrissage sur l’océan des tempêtes

L’équipe de nouvelles de tech203 déc.2020 13:10:51 IST

Note de l’auteur: La copie a été mise à jour pour refléter les nouveaux développements de la sonde lunaire Chang’e 5.

Après son atterrissage sur la lune, la sonde chinoise Chang’e 5 avait commencé à percer la surface de la lune pour prélever des échantillons lunaires à ramener sur Terre.

Des rapports récents de l’agence spatiale chinoise indiquent que la sonde a terminé le processus d’échantillonnage et a déjà emballé les matériaux collectés dans un conteneur spécial mercredi soir.

« La détection scientifique a été effectuée comme prévu », a déclaré l’agence spatiale, sans fournir de détails.

S’il réussit, ce sera la première fois en 40 ans que nous aurons des roches et de la saleté lunaire après les missions Apollo des États-Unis dans les années 1960 et les missions russes dans les années 1970. Chang’e 5 – du nom de la déesse chinoise de la lune – était lancé le mercredi 25 novembre à 2 h 00 IST (mardi 24 novembre à 15 h 30 HNE) du Centre spatial de Wenchang dans la province insulaire méridionale de Hainan.

Le duo atterrisseur / orbiteur a été hissé au sommet de l’énorme fusée Long March-5Y. C’est la troisième fois que la Chine place un vaisseau spatial robotique sur la Lune.

La fusée Long March-5Y, surnommée «Fat 5» en raison de sa forme volumineuse, avait échoué lors de deux tentatives de lancement précédentes et n’a pas pu lancer ses charges utiles en orbite, écrasant ainsi les ambitions spatiales de la Chine. Cependant, le pays et son agence spatiale militaire semblent avoir fait un retour avec ce lancement.

Mardi, l’atterrisseur Chang’e 5 a atterri sur un site proche de Mons Rümker qui se trouve dans la région de l’Océan des tempêtes (Oceanus Procellarum), située du côté proche de la lune. Cela s’est produit quelques jours après que l’atterrisseur et l’étage d’ascension se soient séparés d’un orbiteur et que la capsule de retour soit toujours en orbite lunaire, a déclaré l’Administration spatiale nationale chinoise dans un communiqué. L’agence a également publié des images du site d’atterrissage stérile montrant l’ombre de l’atterrisseur.

L’Oceanus Procellarum est le seul des maria lunaires à être appelé océan en raison de sa taille. L’océan de tempêtes est immense et s’étend sur plus de 2 500 km sur son axe nord-sud et couvre environ 4 000 000 km2. Selon un rapport de Massachusetts Institute of Technology (MIT), cette zone abrite des roches lunaires plus jeunes de quelques milliards d’années que celles que le programme Apollo a rapportées.

Les maria lunaires sont des plaines répandues de roches volcaniques appelées «maria», qui signifie mers en latin et qui se sont formées il y a 3,1 à 3,9 milliards d’années.

Des rapports récents de Chine indiquent également que l’atterrisseur a déjà commencé à forer la surface de la lune à l’aide d’un bras robotique et le fera pendant deux jours. Il collectera entre deux et quatre kg d’échantillons lunaires à rapporter. Les échantillons seront stockés dans un conteneur d’échantillons. La sonde avait commencé à forer à deux mètres sous la surface dès son atterrissage.

Il s’agit des missions les plus ambitieuses de la Chine, mais cette mission complexe dépend de la collaboration des quatre composantes de la mission.

Selon Le bord, une fois que l’échantillon est collecté et que les bras le transfèrent vers le module d’ascension, il sera temps pour le deuxième décollage de Chang’e 5. L’étage d’ascension décollera de l’atterrisseur avec l’échantillon et rencontrera le module de service en orbite, et ensemble, l’engin spatial retournera sur Terre.

Mais ce n’est pas là que se termine le voyage. Les échantillons seront à nouveau transférés vers le quatrième vaisseau spatial, qui est une capsule de rentrée qui le ramènera au sol.

La Chine a gardé le silence sur la date de l’atterrissage par les médias rapportant la date à tout moment entre le 16 et le 17 décembre, quelque part en Mongolie intérieure.

Selon un rapport de The Associated Press, les échantillons lunaires seront mis à la disposition des scientifiques d’autres pays pour les étudier. Cependant, où les États-Unis obtiendront une part du gâteau n’est pas clair car les relations étrangères actuelles sont étroites et la coopération spatiale est également restreinte.

Mais cela n’a pas empêché les responsables spatiaux américains de féliciter leurs homologues chinois. le programme chinois.

Félicitations à la Chine pour le lancement réussi de Chang’e 5 to the Moon. Nous sommes impatients de voir comment ce retour d’échantillons fera progresser la communauté scientifique internationale. pic.twitter.com/4G1fLxfg6c – Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 23 novembre 2020

«Félicitations à la Chine pour le débarquement réussi de Chang’e 5. Ce n’est pas une tâche facile», a écrit le chef de la mission scientifique de la NASA, Thomas Zurbuchen, sur Twitter.

«Lorsque les échantillons prélevés sur la Lune seront renvoyés sur Terre, nous espérons que tout le monde bénéficiera de la possibilité d’étudier cette précieuse cargaison qui pourrait faire progresser la communauté scientifique internationale.

Avec Chang’e 5, la Chine a lancé un effort pour rejoindre les États-Unis et l’ex-Union soviétique pour obtenir des échantillons lunaires. Nous espérons que la Chine partagera ses données avec la communauté scientifique mondiale pour améliorer notre compréhension de la Lune, comme l’ont fait nos missions Apollo et le programme Artemis. pic.twitter.com/mPjG4FE0qQ – NASA (@NASA) 23 novembre 2020

La NASA a également tweeté en disant: « Avec Chang’e 5, la Chine a lancé un effort pour rejoindre les États-Unis et l’ex-Union soviétique pour obtenir des échantillons lunaires. »

« Nous espérons que la Chine partagera ses données avec la communauté scientifique mondiale pour améliorer notre compréhension de la Lune comme l’ont fait nos missions Apollo et le programme Artemis. »

Le Chang’e-4 de Chine a atterri sur la lune en janvier de l’année dernière, de l’autre côté de la lune, ce qui était la première sonde spatiale d’un pays à le faire. Il est toujours actif sur la lune et est actuellement dans sa 24e jour lunaire ce qui équivaut à 677 jours terrestres

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂