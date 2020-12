Le chinois Chang’e 5 atterrit sur la lune pour collecter les premiers échantillons lunaires frais depuis des décennies

La Chine a atterri sur la lune encore une fois – et cette fois, le pays prévoit de ramener des souvenirs à la maison.

Chang’e 5 , La toute première mission de retour d’échantillons en Chine, a atterri avec succès aujourd’hui (1er décembre) dans la région de l’Océan des tempêtes de la lune, a déclaré la China National Space Administration (CNSA) dans un communiqué. La chaîne d’information publique CGTN a initialement annoncé le succès de l’atterrissage.

Chang’e 5 a atterri sur la lune à 10 h 11 HNE (15 h 11 GMT, 23 h 11 heure de Pékin) près de Mons Rümker, une montagne dans l’océan des tempêtes (ou Oceanus Procellarum), ont déclaré des responsables de la CNSA. La sonde a déployé son réseau solaire et son antenne peu de temps après pour commencer son travail sur la lune.

Deux pièces du quatre modules, 18 100 lb. (8 200 kilogrammes) La mission Chang’e 5 a frappé la terre grise aujourd’hui – un atterrisseur stationnaire et un véhicule d’ascension. Si tout se passe comme prévu, l’atterrisseur passera les prochains jours à collecter environ 4,4 livres. (2 kg) de matériau lunaire, dont une partie a creusé jusqu’à 6,5 pieds (2 mètres) sous la surface lunaire.

En images: La Chine sur la lune! Une histoire des missions lunaires chinoises

L’échantillon sera ensuite transféré vers le véhicule d’ascension, qui se lancera sur l’orbite lunaire et rencontrera les deux autres éléments Chang’e 5 – un orbiteur et un vaisseau de retour de la Terre. Le véhicule de retour transportera la saleté lunaire et les roches sur notre planète, avec un atterrissage prévu en Mongolie intérieure à la mi-décembre.

Ce sera un événement marquant; Des échantillons lunaires immaculés n’ont pas été livrés sur Terre depuis 1976, lorsque la mission Luna 24 de l’Union soviétique est revenue à la maison avec environ 6 onces (170 grammes) de matériel.

Cette vue de la surface de la lune a été prise par la caméra d’atterrissage de Chang’e 5 peu de temps après son atterrissage du 1er décembre 2020 dans l’océan des tempêtes. Une ombre de l’une des jambes de l’atterrisseur est visible sur la surface lunaire. (Crédit d’image: Administration spatiale nationale chinoise / CLEP)

Chang’e 5 juste lancé le 23 novembre , c’est donc emballer beaucoup d’action en quelques semaines. La chronologie compressée est largement motivée par les besoins énergétiques de la mission: l’atterrisseur Chang’e 5 est alimenté à l’énergie solaire, il doit donc accomplir tout son travail en deux semaines terrestres au plus, avant le coucher du soleil à Mons Rümker. (Un jour lunaire dure environ 29 jours terrestres, de sorte que la plupart des sites lunaires reçoivent deux semaines de soleil continu suivies de deux semaines d’obscurité.)

Chang’e 5 est la dernière mission du Programme Chang’e d’exploration lunaire robotique, qui porte le nom d’une déesse de la lune dans la mythologie chinoise. Les orbiteurs Chang’e 1 et Chang’e 2 lancés respectivement en 2007 et 2010, et Chang’e 3 ont placé un duo atterrisseur-rover sur le côté proche de la lune en décembre 2013.

La mission Chang’e 5 T1 a envoyé un prototype de capsule de retour autour de la lune et de retour sur Terre en octobre 2014 pour aider à se préparer à Chang’e 5. Et en janvier 2019, le duo d’atterrisseur-rover Chang’e 4 a réussi le premier – toucher toujours doux sur le côté mystérieux et largement inexploré de la lune. Les deux robots Chang’e 4 restent opérationnels aujourd’hui, tout comme l’atterrisseur Chang’e 3.

Bien que Chang’e 5 ait une durée de vie opérationnelle très courte, la mission est conçue pour avoir un impact durable. Après tout, les scientifiques étudient toujours les 842 livres. (382 kg) de matériel lunaire apporté sur Terre par les missions Apollo de la NASA de 1969 à 1972.

Une partie du matériel Apollo provenait d’Oceanus Procellarum, une immense plaine volcanique qui Apollo 12 explorées à la fin de 1969. Mais les roches de Mons Rümker se sont formées il y a à peine 1,2 milliard d’années, alors que tous les échantillons collectés par les astronautes d’Apollo ont plus de 3 milliards d’années.

L’atterrisseur lunaire chinois Chang’e 5 a capturé cette vue de la surface lunaire à l’approche de son site d’atterrissage dans la région de l’océan des tempêtes de la lune lors d’un atterrissage réussi le 1er décembre 2020 (Crédit d’image: Administration spatiale nationale chinoise / CLEP)

Chang’e 5 « aidera donc les scientifiques à comprendre ce qui se passait à la fin de l’histoire de la lune, ainsi que la façon dont la Terre et le système solaire ont évolué », a écrit la Planetary Society à but non lucratif. sa description de la mission .

Chang’e 5 n’est pas le seul jeu de retour d’échantillons en ville. Du Japon Mission Hayabusa2 devrait livrer des morceaux de l’astéroïde Ryugu sur Terre le 5 décembre, et la sonde OSIRIS-REx de la NASA a recueilli des échantillons de la roche spatiale Bennu fin octobre. Les échantillons Bennu devraient rentrer chez eux en septembre 2023.

Note de l’éditeur: Cette histoire a été mise à jour à 12 h HNE avec des détails supplémentaires sur l’atterrissage réussi de Chang’e 5 de la part de l’Administration spatiale nationale chinoise.