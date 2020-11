Le chef de la police qui a qualifié les personnes trans de «  pervers  » démissionne

Un chef de la police a démissionné en disgrâce après avoir qualifié les personnes trans de «pervers» et menacé de tuer des «démocrates marxistes» sur les réseaux sociaux.

Lang Holland, chef de la police à Marshall, Arkansas, a démissionné de ses fonctions après que des journalistes aient découvert des publications sur Parler, une plate-forme de médias sociaux d’extrême droite, dans laquelle il approuvait la violence contre les démocrates.

Dans un message du vendredi 6 novembre, Holland a dit aux gens de «ne pas oublier ce que ces jeunes marxistes démocrates ont essayé de faire» et a exhorté les républicains à «se mettre en face» lorsqu’ils les voient en public.

«Jetez-leur de l’eau dans les restaurants. Poussez-les hors des trottoirs. Ne les laissez jamais oublier qu’ils sont des traîtres et n’ont pas le droit de vivre dans cette République après ce qu’ils ont fait.

Dans un autre article, il a qualifié les personnes transgenres de «déficientes mentales» et de «monstres pervers», selon KATV, et a également exhorté les gens à incendier et briser les maisons des démocrates et à les chasser.

Il a également déclaré que l’ancien président des États-Unis, Barack Obama, devrait être exécuté et partagé un mème d’un compte simplement nommé «QAnon», faisant référence à une théorie du complot qui soutient sans fondement que le monde est dirigé par des pédophiles adorateurs de Satan qui complotent contre Donald Trump. .

Holland aurait également déclaré que les manifestants de Black Lives Matter et les membres d’Antifa qui tentaient d’intimider les électeurs républicains devraient être touchés par une balle au visage.

(1 / n) Ce sont des captures d’écran réalisées à partir de l’application de médias sociaux Parler, des publications de Marshall, chef de la police de l’AR Lang Holland. «Mort à tous les démocrates marxistes. Ne prenez aucun prisonnier, ne laissez aucun survivant! «Jetez-leur de l’eau dans les restaurants. Poussez-les hors des trottoirs. @KATVNews #ARnews pic.twitter.com/oXCFrnJj6T – Viktoria Capek (@KATVViktoria) 7 novembre 2020

Après que les messages aient commencé à circuler sur Twitter et Facebook vendredi, un autre compte est apparu sur Parler avec le nom d’utilisateur «Chieflangholland» qui prétendait être le «vrai chef».

Le compte, prétendant être géré par Lang Holland, a affirmé que le compte original de Parler était «faux» et a déclaré qu’il était «horrifié et dégoûté» par les messages partagés dessus.

Cependant, le maire de Marshall, Kevin Elliott, a déclaré plus tard que les commentaires originaux avaient été faits par Holland et qu’il avait démissionné.

«La ville de Marshall condamne fermement les actions de M. Holland dans ses publications sur les réseaux sociaux», a déclaré Elliott dans un communiqué publié samedi 7 novembre.

«Ses remarques ne reflètent en aucun cas le gouvernement de la ville ou les habitants de Marshall, Arkansas», a-t-il ajouté.

«La communauté Marshall ne soutient ni ne tolère en aucune façon l’intimidation ou les menaces de violence envers quiconque de quelque persuasion politique que ce soit! Nous le condamnons! Nous sommes une communauté accueillante qui travaille humblement à bâtir un avenir radieux pour TOUS nos citoyens, qu’ils soient résidents de longue date ou nouveaux arrivants.

«Toute déclaration contraire ne reflète PAS les valeurs de Marshall», a-t-il ajouté.