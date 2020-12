Le chaudron de tout de Tasha: le démonomicon de l’artefact magique d’Iggwilv ajouté dans la nouvelle extension des règles de Wizards

Le chaudron de tout de Tasha est le nouvel objet le plus en vogue de DnD, avec des joueurs du monde entier moussant à la bouche depuis des mois maintenant. La nouvelle extension de règles de WOTC offre aux joueurs des sous-classes, des exploits, des objets magiques, des sorts et plus encore!

Alors que les objets magiques standard étaient déjà traités dans les articles précédents, nous avons gardé les artefacts pour la fin car ils sont au-dessus et au-delà de l’objet magique typique. L’article précédent portait sur l’escroc de Rao, et celui ci-dessous couvrira le démonomicon d’Iffgwilv.

DÉMONOMIQUE D’IGGWILV

Objet merveilleux, artefact (nécessite une harmonisation)

Un vaste traité documentant les couches et les habitants infinis des Abysses, le Démonomicon de lggwilv est le tome de démonologie le plus complet et le plus blasphématoire du multivers. Le tome raconte les blasphèmes les plus anciens et les plus actuels des Abysses et des démons.

Les démons ont tenté de censurer le texte, et bien que des sections aient été arrachées de la colonne vertébrale du livre, les chapitres généraux restent, révélant toujours des secrets démoniaques. Et le livre contient plus que des blasphèmes. En cage derrière des lignes de script, un morceau secret de l’Abîme lui-même se déroule, qui maintient le livre à jour, quel que soit le nombre de pages supprimées, et il aspire à être plus qu’un simple document de référence.

Propriétés aléatoires – L’artefact a les propriétés aléatoires suivantes, que vous pouvez déterminer en roulant sur les tables de la section «Artefacts» du guide du maître du donjon:

2 propriétés bénéfiques mineures, 1 propriété nuisible mineure, 1 propriété nuisible majeure.

Sorts – Le livre a 8 charges. Il récupère 1d8 charges dépensées quotidiennement à l’aube. Tout en le tenant, vous pouvez utiliser une action pour lancer le Rire hideux de Tasha ou pour dépenser une ou plusieurs de ses charges pour lancer l’un des sorts suivants (sauf DD 20): cercle magique (1 charge), pot magique ( 3 charges), allié planaire (3 charges), liaison planaire (2 charges), changement de plan (vers les couches des Abysses uniquement; 3 charges), invocation de démon (3 charges; apparaît dans ce livre).

Référence abyssale – Vous pouvez référencer le Demonomicon chaque fois que vous effectuez un test d’Intelligence pour discerner des informations sur les démons ou un test de Sagesse (Survie) lié aux Abysses. Lorsque vous faites cela, vous pouvez ajouter le double de votre bonus de compétence au chèque.

Fléau diabolique – Votre magie fait souffrir les démons. Lorsque vous portez le livre, lorsque vous effectuez un jet de dégâts pour un sort que vous avez lancé contre un démon, vous utilisez le résultat maximum possible au lieu de lancer le dé.

Prise de conscience – Lorsque vous portez le livre, chaque fois que vous lancez le sort de cercle magique ne nommant que des démons, ou le sort de liaison planaire ciblant un démon, le sort est lancé au niveau 9, quel que soit l’emplacement de sort de niveau que vous avez utilisé, le cas échéant. De plus, le démon a un désavantage lors de son jet de sauvegarde contre le sort.

Endiguement – Les 10 premières pages du Demonomicon sont vierges. En tenant le livre, vous pouvez cibler un démon que vous pouvez voir piégé dans un cercle magique. Le démon doit réussir un jet de sauvegarde de charisme DD 20 avec désavantage ou être piégé dans l’une des pages vierges vides du Demonomicon, qui se remplit d’écritures détaillant le nom largement connu de la créature piégée et ses dépravations. Une fois utilisée, cette action ne peut plus être utilisée jusqu’à l’aube suivante. Lorsque vous terminez un long repos, si vous et le Démonomicon êtes sur le même plan d’existence, la créature piégée ayant le niveau de défi le plus élevé dans le livre peut tenter de vous posséder. Vous devez effectuer un jet de sauvegarde de Charisme DD 20. En cas d’échec, vous êtes possédé par la créature, qui vous contrôle comme une marionnette. La créature qui le possède peut vous libérer en tant qu’action, apparaissant dans l’espace inoccupé le plus proche. En cas de sauvegarde réussie, le démon ne peut pas essayer de vous posséder à nouveau pendant 7 jours. Lorsque le tome est découvert, il a des démons ld4 occupant ses pages, généralement un assortiment de démons.

Détruire le démonomicon – Pour détruire le livre, six seigneurs démons différents doivent chacun arracher un sixième des pages du livre. Si cela se produit, les pages réapparaissent après 24 heures. Avant que toutes ces heures ne passent, quiconque ouvre la reliure restante du livre est transporté dans une couche naissante de l’Abîme qui se cache dans le livre. Au cœur de ce domaine mortel et semi-sensible se trouve un artefact perdu depuis longtemps, le bâton de Fraz-Urb’luu. Si le bâton est tiré de l’avion de poche, le tome est réduit à une copie banale et assez obsolète du Tome of Zyx, l’œuvre qui a servi de base au Demonomicon. Une fois que le bâton émerge, le seigneur démon FrazUrb’luu le sait instantanément.

