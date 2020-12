Le chaudron de tout de Tasha: la nouvelle extension des règles de Wizards ajoute la fonction de mécène du groupe du syndicat criminel

Le chaudron de tout de Tasha est bien entré dans sa sortie internationale et les aventuriers du monde entier ont eu hâte d’en obtenir une copie. La dernière extension de règles de Wizards of the Coast ajoute de nouveaux objets magiques, des sous-classes, des dons, des sorts et plus encore!

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes ajoutées au chaudron de tout de Tasha est la fonctionnalité Group Patron. Les patrons de groupe sont des organisations ou des entités puissantes qui permettent à vos joueurs de travailler pour eux en échange d’avantages, de cadeaux, de ressources et plus encore! L’entrée précédente de cette série couvrait le patron du groupe Aristocrat, tandis que celle ci-dessous couvrira le patron du groupe Criminal Syndicate.

Avec le Donjons et Dragons univers étant imprégné de guildes minables et d’enclaves dangereuses, les syndicats criminels ont un large éventail d’organisations qu’ils peuvent couvrir, des guildes de voleurs aux sociétés d’assassins en passant par les flottes de pirates.

Avec ce client particulier vient une grande variété d’avantages qui lui sont associés, comme détaillé ci-dessous:

Affectations – Le syndicat ne vous paie pas directement, mais il vous assigne des tâches particulières au nom de ses clients ou de l’organisation. Quelqu’un engage le syndicat pour effectuer une tâche (comme un assassinat) et le syndicat transfère 85 pour cent des frais à votre groupe. Si le but est d’enrichir le syndicat (par exemple en réussissant un braquage), vous avez le privilège de conserver 85% de ce que vous volez. D’autres syndicats prennent plus ou moins une part de 15 pour cent, à la discrétion du DM.

Contrebande – Vous avez accès aux affaires de votre syndicat en contrebande, comme les poisons ou les stupéfiants. Vous ne recevez pas de réduction sur ces produits, mais vous pouvez toujours trouver un endroit pour les acheter.

Clôtures – Les membres ou associés de votre syndicat sont qualifiés pour disposer des biens volés et vous avez également accès à ce service. Les clôtures sont utiles pour vendre non seulement des marchandises illicites, mais également des articles coûteux tels que des œuvres d’art et des objets magiques. Dans le cas des objets magiques, cela vous permet de déléguer le travail de recherche d’un acheteur (une activité de temps d’arrêt décrite dans le Guide du maître du donjon et le Guide de Xanathar pour tout) à la clôture. Lorsque vous utilisez les clôtures du syndicat, vous ne courez aucun risque de double-croisement ou d’autres incidents pour trouver un acheteur, mais le syndicat prend 20% du prix de vente comme frais d’intermédiation.

Maisons sûres – Le syndicat maintient des maisons sûres ou d’autres cachettes secrètes dans une vaste région. Votre groupe sait comment localiser ces redoutes indescriptibles et peut maintenir un mode de vie médiocre en un sans frais. Révéler une maison sûre, que ce soit intentionnellement ou par accident, vous fait perdre la faveur du syndicat et peut vous interdire de les utiliser.

Entreprises détenues par le syndicat – Le syndicat possède plusieurs entreprises, principalement pour le blanchiment d’argent. Lorsque vous achetez dans l’une de ces entreprises, vous bénéficiez d’une réduction de 5%. Le DM décide quels biens et services sont disponibles

Les quêtes que le Syndicat criminel fournit aux joueurs utiliseront leurs capacités dans des missions plus importantes qui ont le potentiel de récompenser beaucoup de temps. Les petits vols et les cueillettes de poche sont un changement par rapport aux braquages ​​que vous pouvez effectuer ici.

Si vous aimez ce contenu et souhaitez en voir plus, il est recommandé de visiter la partie Unearthed Arcana du site Web de DnD pour plus d’informations.