Le château de Shadowlands Nathria devrait sortir le 8 décembre

L’assaut de contenu de Blizzard avec le nouveau World of Warcraft: Shadowlands l’expansion n’a pas été interrompue et il y a toujours quelque chose de nouveau à discuter. L’une des plus grandes implémentations de contenu arrive très bientôt, avec la prochaine réinitialisation hebdomadaire.

Cette réinitialisation hebdomadaire aura lieu le mardi 8 décembre et comprendra tout ce qu’un joueur de fin de partie peut souhaiter avoir. Le raid Castle Nathria sortira, le premier raid de la World of Warcraft: Shadowlands expansion.

Si vous avez terminé la campagne d’histoire, la préparation à l’assaut du château de Nathria est intense et brute, et l’équipement que vous pouvez trouver à l’intérieur peut même venir en second lieu après les raisons de faire le travail. Si vous ne l’avez pas fait, pas de spoilers, mais vous voudrez peut-être terminer les quêtes bientôt!

Les difficultés normales et héroïques publieront cette réinitialisation hebdomadaire, mais les joueurs ne pourront pas encore mettre la main sur le contenu Mythic et Raid Finder pendant un certain temps.

Le château Nathria est composé de dix boss, répartis en plusieurs ailes. La première section, Blood From Stone, comprend trois boss: Shriekwing, Sludgefist et les généraux de la légion de pierre. Terminer cela permettra de passer à l’aile suivante.

Vient ensuite une autre série de trois rencontres dans une aile intitulée The Leeching Vaults. Ces trois boss sont Huntsman Altimor, le destroyer affamé et Lady Inerva Darkvein, dont les joueurs se souviendront peut-être du scénario de Revendreth de la campagne.

À partir de là, dans le Reliquaire de l’opulence, les joueurs rencontreront un personnage classique préféré des fans parmi les boss. Artificier Xy’Mox, le salut du roi-soleil et le Conseil du sang composent cette aile.

Le salut du roi-soleil, que beaucoup reconnaîtront peut-être, fait référence à Kael’thas Sunstrider, ancien chef des elfes de sang qui s’est aligné sur Illidan Hurlorage le traître dans le Croisade ardente expansion. Là, les joueurs l’ont rencontré et tué – à plusieurs reprises – et le favori des fans est absent depuis.

Une fois ces ailes nettoyées, le boss final est le seigneur de Revendreth et l’Éternel lui-même, le Sire Denathrius. Ce traître Mawsworn a été habilité par son pacte avec le geôlier et attend les joueurs dans son château dans une aile au titre adéquat, Une audience avec arrogance.

Normalement, ces boss laisseront du matériel réglé au niveau d’objet 200, considérablement plus élevé que le plafond d’objet de donjon mythique actuel de 184. En difficulté héroïque, ce niveau d’objet passe à 213, devenant considérablement plus puissant – reflétant la difficulté accrue raid.

Les joueurs ne pourront mettre la main sur la difficulté Raid Finder du raid que plus tard. La sortie des ailes est échelonnée, les 15 décembre, 5 janvier, 19 janvier et 2 février pour les quatre ailes énumérées ci-dessus dans le même ordre.