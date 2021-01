Le chatbot de Microsoft pour avoir parlé à des morts « est dérangeant » et « il n’est pas prévu de le développer »

La semaine dernière, c’était une nouvelle que Microsoft avait déposé un brevet pour qu’un chatbot puisse parler aux morts. L’idée était d’utiliser des contenus tels que «des images, des enregistrements vocaux, des publications sur les réseaux sociaux et des messages électroniques» pour créer une sorte d’avatar numérique à qui parler, dans le plus pur style «Black Mirror». L’idée était un peu macabre et Microsoft a confirmé qu’il n’était pas prévu de la produire.

Tim O’Brien, défenseur de la politique et de l’éthique de Microsoft, a expliqué dans son profil que la demande de brevet date du 11 avril 2017. À cette époque Microsoft n’a pas fait les revues d’éthique de l’IA ce qu’il fait maintenant, et O’Brien en sait beaucoup à ce sujet, car il fait partie du panel chargé de ces missives. De plus, dit-il, « je n’ai connaissance d’aucun plan pour le développer ou le lancer. »

« Et oui, c’est dérangeant »

J’examine ceci – la date d’application (avril 2017) est antérieure aux examens d’éthique de l’IA que nous faisons aujourd’hui (je siège au panel), et je ne suis au courant d’aucun plan de construction / expédition (et oui, c’est inquiétant) – Tim O’Brien (@_TimOBrien) 22 janvier 2021

O’Brien, par ailleurs, n’a pas hésité à qualifier le projet de « dérangeant ». Dans un autre tweeter réaffirme et garantit que « dans tous les cas, je confirme qu’il n’y a pas de plan pour cela», après quoi il plaisante en disant que« si jamais je trouve un travail d’écriture pour «Black Mirror», je saurai que je dois aller sur le site Web de l’USPTO pour des idées d’articles ».

Cependant, vous voyez certains avantages dans la préservation de l’héritage. Prenons comme exemple ce cas de la Shoah Foundation, qui a utilisé l’intelligence artificielle pour développer des avatars de victimes de l’Holocauste. Les avatars ont pu répondre aux questions des élèves. En posant la question, l’IA a recherché la réponse dans une base de données et a proposé à l’étudiant la plus proche. La vérité est que le résultat est le plus intéressant.

Maintenant O’Brien croyez quoi de neuf « questions éthiques importantes à considérery compris les facteurs de forme, la confidentialité, le contrôle, une myriade de façons dont les mauvais acteurs pourraient utiliser / utiliseraient [la tecnología]», conclut-il,« ce n’est pas un scénario dans lequel nous travaillons ».

Ya, je comprends, pas de soucis. En tout cas, a confirmé qu’il n’y a pas de plan pour cela. Mais si jamais je trouve un travail d’écriture pour Black Mirror, je saurai aller sur le site Web de l’USPTO pour des idées d’articles. – Tim O’Brien (@_TimOBrien) 22 janvier 2021

Quoi qu’il en soit, nous en connaissons déjà cas de récréation de personnes décédées avec lequel interagir. Un cas frappant a été celui de cette mère, qui a eu l’occasion de parler avec sa fille décédée en réalité virtuelle. Dans The Independent, ils en exposent d’autres, comme l’hologramme du défunt père de Kim Kardashian que Kanye West lui a offert pour son 40e anniversaire; ou le chatbot de Roman Mazurenko.

Via | CNN