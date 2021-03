Le chat botté 2 obtient la date de sortie de l’automne 2022 avec Antonio Banderas sur le point de revenir

Universal a fixé une date de sortie en 2022 pour la prochaine suite de Dreamworks Animation Puss in Boots: The Last Wish. Avec Antonio Banderas revenant pour exprimer le félin titulaire, la suite est dirigée par Joel Crawford et produite par Mark Swift, l’équipe créative derrière le succès animé de l’année dernière. Les Croods: un nouvel âge. Sa date de sortie est maintenant officiellement programmée avec le réglage universel Le chat botté 2 pour une large diffusion le vendredi 23 septembre 2022.

Dans la suite, Le Chat Botté (Antonio Banderas) découvre que sa passion pour l’aventure a fait des ravages: il a brûlé huit de ses neuf vies, ne lui laissant qu’une seule vie. Puss se lance dans un voyage épique pour trouver le mythique Last Wish et restaurer ses neuf vies.

Réalisé par Chris Miller sur un scénario de Tom Wheeler, le premier chat Botté est sorti en salles en 2011. En plus d’être acclamé par la critique et d’environ 555 millions de dollars en ventes de billets, le film a été nominé pour le meilleur film d’animation aux Oscars. Sur la base du succès de l’original, Dreamworks Animation prévoit de développer une suite depuis des années. À un moment donné, Bob Persichetti a été engagé pour diriger la suite, qui était à l’origine intitulée Le chat botté 2: neuf vies et 40 voleurs.

Un spin-off de la série de films Shrek, chat Botté a joué Antonio Banderas comme la voix du héros félin. Son casting de voix a également joué Zach Galifianakis comme Humpty Alexander Dumpty, Salma Hayek comme Kitty Softpaws, Constance Marie comme Imelda, Mike Mitchell comme Andy « Jack » Beanstalk et Billy Bob Thornton et Amy Sedaris comme Jack et Jill, respectivement. Un prequel, le film suit Le Chat botté faisant équipe avec ses amis de contes de fées, Humpty Dumpty et Kitty Softpaws, pour affronter Jack et Jill, deux hors-la-loi meurtriers à la recherche de leurs légendaires haricots magiques.

Le film a également engendré une adaptation de série animée, Les aventures du chat botté, qui a été créée sur Netflix en 2015. Sert également de série préquelle avant la première apparition de Puss in Boots dans Shrek 2, la série a duré six saisons et près de 80 épisodes, mettant fin à sa diffusion sur le streamer en 2018. Banderas n’est pas revenu en tant que voix principale de la série animée, Eric Bauza remplissant le rôle de la voix du chat botté. Le casting comprenait également Carlos Alazraqui, Grey Griffin, Jayma Mays, Danny Trejo, Alan Tudyk et John Leguizamo.

Pendant ce temps, Universal a également fixé une date de première l’année prochaine pour Les méchants, un autre film d’animation en développement chez Dreamworks Animation. Devant faire ses débuts le vendredi 15 avril 2022, Les méchants suit cinq méchants notoires qui ont été à l’origine de gros cambriolages – M. Wolf, M. Snake, M. Piranha, M. Shark et Mme Tarantula – alors qu’ils tentent leur travail le plus difficile à ce jour … Le film, basé sur la série de livres d’Aaron Blabey, est réalisé par Pierre Perifel.

Le chat botté: le dernier souhait sera présenté en première dans les salles le vendredi 23 septembre 2022. Cette information nous vient de Deadline.

Sujets: Le chat botté 2, Le chat botté