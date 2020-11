Le chapitre 8 de Pokémon Wings of Twilight arrive

Si vous vouliez voir plus d’anime de qualité, vous ne pouvez pas manquer le chapitre 8 de Pokémon Wings of Twilight.

Coupable, Pokémon est toujours bien vivant. Le dernier DLC Sword and Shield nous a laissé un très bon goût dans la bouche, mais comme vous le savez bien, tout l’univers de cette saga va au-delà des jeux vidéo. C’est pourquoi, suivant la trace des mois précédents, nous avons déjà à notre disposition le Chapitre 8 de Pokémon Wings of Twilight.

Et sûrement beaucoup d’entre vous se demandent … qu’est-ce qu’ils vont nous apprendre maintenant, si nous avons pratiquement vu tout ce qu’il y avait à voir? Eh bien, croyez-nous coupable: il y a plus que vous ne l’imaginez. Cette fois, le truc se concentre davantage sur Lionel, l’ancien champion de la ligue de Galar. Mais attention, montrer cet homme ne serait qu’un vrai rouleau, c’est pourquoi l’action nous place dans la Corona de las Nieves déjà connue. Vous en dire plus reviendrait à ne pas vous amuser, alors sans plus tarder nous vous laissons la vidéo:

Avec cette qualité, c’est sans aucun doute un plaisir de voir chaque chapitre qu’ils nous montrent. Nous espérons que, bien qu’ils aient atteint ce point, ils continueront de nous surprendre avec autre chose.