Le chapitre 15 de Mandalorian dépose un œuf de Pâques dans un espace de bureau

The Mandalorian la saison 2 a déposé un Espace de bureau Œuf de Pâques. Chapitre 15 du hit Disney + live-action Guerres des étoiles la série est actuellement en streaming. Alors que la saison 2 a considérablement augmenté les enjeux, il y a eu de la place pour une excellente comédie au cours des derniers épisodes, qui s’inscrit dans la trilogie originale sans entrer dans des endroits ridicules. Cela étant dit, certains fans sont toujours marqués par le fait que Grogu ait mangé les œufs de Frog Lady depuis le début de la saison. Il y a SPOILERS pour The Mandalorian saison 2 ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

La comédie classique culte de Mike Judge en 1999 Espace de bureau a été mentionné dans The Mandalorian Chapitre 15. Mayfeld de Bill Burr revient pour le nouvel épisode pour aider Din Djarin dans sa mission de sauver Grogu de Moff Gideon. Le duo improbable doit se faufiler dans une base de l’Empire pour obtenir les coordonnées du navire de Gideon, mais pour entrer dans la base, Djarin et Mayfeld ont dû se déguiser en soldats impériaux. Après avoir obtenu l’emplacement du navire, Djarin, qui n’a pas de casque, est confronté à un officier impérial au sujet de ses actions. Heureusement, Mayfeld vient à la rescousse et dit: «Allons remplir ces rapports TPS».

Les rapports TPS peuvent sembler être un jargon technique de l’Empire pour certains, mais c’était une référence directe à Espace de bureau. Les rapports de « spécification de procédure de test » sont redoutés par le personnage principal Peter Gibbons dans le film, et au cours des 21 années écoulées depuis leur sortie en salles, les rapports TPS sont devenus synonymes de tâches inutiles dans n’importe quel travail dans le monde réel. Maintenant c’est Guerres des étoiles canon, merci à Dave Filoni, Jon Favreau, le réalisateur Rick Famuyiwa et Bill Burr.

À ce stade, on ne sait pas qui a inventé le Espace de bureau référence dans The Mandalorian saison 2, bien qu’on puisse l’imaginer facilement être un adlib de Bill Burr. Quoi qu’il en soit, les fans de Mike Judge savaient exactement à quoi Migs Mayfeld faisait référence en s’adressant à l’officier impérial. Quant à savoir où le spectacle ira maintenant en termes de plus de références à Espace de bureau, ce n’est pas clair, mais nous ne verrons probablement pas d’agrafeuse rouge ou d’imprimante défectueuse dans le futur de la série.

The Mandalorian la saison 2 a livré la marchandise chaque semaine, chaque tranche apparemment meilleure que la précédente. La semaine prochaine marque la fin de la saison 2, qui a Guerres des étoiles les fans se demandent comment tout cela va finir. Vont-ils aller L’empire contre-attaque itinéraire et se terminer sur un cliffhanger plutôt sombre? Ou Din Djarin pourra-t-il réussir à se rendre à Grogu et le mettre en sécurité? Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est de deviner, mais Mando signifie évidemment des affaires cette fois-ci. Si vous n’avez pas encore commencé la saison 2 de The Mandalorian, vous pouvez vous rendre sur le site Web officiel de Disney + pour démarrer un abonnement.

Sujets: The Mandalorian, Office Space, Star Wars, Streaming, Disney Plus