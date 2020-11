Le chapitre 13 de Mandalorian évoque Anakin Skywalker d’une manière que vous avez peut-être manquée

Nous savons ce que vous pensez, « Le mandalorien fait partie de la Guerres des étoiles franchise, donc bien sûr il va mentionner des personnages de son univers plus large! « C’est vrai, mais quand il s’agit du dernier épisode de la série Disney +, intitulé les Jedi, il inclut des légendes plutôt subtiles au Jedi devenu Seigneur Sith, Anakin Skywalker qui seulement hardcore Guerres des étoiles les fans auraient pu décoder.

Pendant des semaines, Le mandalorien La saison 2 et Disney + ont taquiné l’arrivée imminente d’Ahsoka Tano à leur manière et même si son introduction dans l’épisode 5 n’aurait pas pu être plus parfaite, ce n’est pas tout ce que l’intrigue propose. Bien qu’il existe de nombreux œufs de Pâques et des références préparant le terrain pour plus d’animation Guerres des étoiles personnages pour faire leurs débuts en live-action, l’épisode continue également de laisser tomber les appels à Anakin Skywalker alias Darth Vader d’une manière qui n’est pas toujours évidente.

[Spoiler Ahead for The Mandalorian Season 2 Episode 5, « The Jedi »]

Après une action au sabre laser sérieusement cool, Ahsoka fait équipe avec Mando (Pedro Pascal) et révèle de nombreux détails clés, à commencer par le vrai nom de Baby Yoda et sa trame de fond. Nous apprenons que l’Enfant a été élevé au Temple Jedi de Coruscant et formé par de nombreux Maîtres. Après la montée de l’Empire, il a été caché dans le temple Jedi pour sa sécurité mais Quelqu’un l’a volé. Pendant des années, il a passé la vie seul, loin de son peuple, et a ainsi caché ses pouvoirs en sachant qu’ils seraient comme un phare pour ceux qui voudraient lui faire du mal. Ahsoka est incapable de voir plus loin car la peur du bâtiment en lui l’a amené à réprimer ses souvenirs traumatisants «sombres».

Le « chevalier Jedi pleinement formé » qui est devenu sombre.

Elle essaie de tester ses pouvoirs mais il ne répond qu’à Mando, cimentant la décision d’Ahsoka – elle ne l’entraînera pas après avoir senti la peur palpable, la colère et les problèmes d’attachement qu’il a. Elle a peur que ses sentiments accablants ne le conduisent à un chemin sombre dans le futur, ce qu’elle a déjà vu se produire.

«J’ai vu ce que de tels sentiments peuvent faire à un chevalier Jedi pleinement formé, pour le meilleur d’entre nous. Je ne commencerai pas cet enfant sur cette voie.

Compte tenu de la densité de Mando à propos de la Force et des Jedi, il est évident qu’il n’a aucune idée de qui Ahsoka fait référence. Mais tout Guerres des étoiles La loyaliste comprendra que même si elle ne mentionne aucun nom, elle se souvient du chevalier Jedi, Anakin Skywalker, dont l’attachement vulnérable à sa mère ainsi qu’à Padmé Amidala l’a mis sur un chemin où il a tué impitoyablement les jeunes Jedi et a fini par devenir le redouté Seigneur Sith. , Dark Vador. En tant que Baby Yoda (ce nom est si ne pas aller n’importe où) a déjà démontré les efforts qu’il est prêt à faire pour sauver Mando – vous vous souvenez de lui qui étouffe de force Cara Dune? – il semble être similaire à Anakin à bien des égards.

La scène de test Force elle-même est une légende pour Anakin Skywalker.

Bien que la façon dont Baby Yoda passe le test de Force soit différente, la scène suit de près le Conseil Jedi rejetant le jeune Anakin Skywalker dans Star Wars: La menace fantôme. Après avoir senti la peur chez Anakin ainsi que sa peur toujours présente de perdre sa mère, Yoda craignait d’être vulnérable au côté obscur de la Force. Tout comme Ahsoka refuse de former Baby Yoda, Mace Windu a rendu un verdict similaire pour Anakin, laissant le maître Jedi Qui-Gon Jinn, figure paternelle et mentor du garçon, confus et indigné, faisant écho à la réaction de Mando dans l’épisode.

Ahsoka et ses « épées laser ».

Après que l’ancien Jedi ait refusé de former Baby Yoda, Mando a fait une proposition: il l’aidera à vaincre le magistrat et à libérer la ville car elle a besoin de toute l’aide qu’elle peut obtenir. Expliquant comment pour se rendre au magistrat, Ahsoka devra vaincre plusieurs gardes éclaireurs armés, des droïdes avancés et même un ancien combattant militaire, Mando déclare que même ses «épées laser» ne pourront pas résister à toute cette puissance de feu. . Mais ce n’est pas la première fois que le terme profane est prononcé par un noob Jedi.

Le terme a d’abord été fait Guerres des étoiles canon par Anakin Skywalker dans La menace fantôme quand il confie à Qui-Gon Jinn qu’il a vu son « épée laser » accrochée à sa ceinture. Tout comme Anakin, Mando n’est pas au courant des Jedi et de leur «chemin». Ainsi pour lui, le sabre laser est bien une épée allumée.

L’hommage au duel Ahsoka-Vader en Rebelles de Star Wars

Vers la fin de l’épisode, précisément à 31h55, Ahsoka apparaît derrière deux droïdes et enflamme ses deux sabres laser en même temps devant elle. C’est exactement comme ça qu’elle a activé ses sabres laser en Rebelles Saison 2, « Twilight of the Apprentice » après avoir abandonné la ligne emblématique – « Je ne suis pas un Jedi » – et avoir chargé Vader pour venger la « mort » d’Anakin.

En passant Le mandalorienla tradition d’inclure des références obscures à la Guerres des étoiles univers, il est toujours possible qu’il y ait plus d’appels cachés au chevalier Jedi que nous avons manqués. Découvrez « The Jedi » maintenant en streaming sur l’application de streaming officielle Disney Plus et faites-nous savoir dans les commentaires si vous en trouvez!

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming