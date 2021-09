Le chaos! Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin programme une vitrine TGS pour ce samedi

Square Enix apportera un peu de chaos au TGS 2021 alors qu’il partage la nouvelle d’une vitrine numérique Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin qui aura lieu ce samedi 2 octobre 2021. Le tweeter la confirmation de la nouvelle se lit comme suit : « Connectez-vous à notre émission spéciale Tokyo Game Show le samedi 2 octobre pour entendre les dernières nouvelles sur #StrangerOfParadise #FinalFantasy Origin. La présentation aura des sous-titres complets en anglais. »

On dirait que vous nous attendiez… Branchez-vous sur notre émission spéciale Tokyo Game Show le samedi 2 octobre pour entendre les dernières nouvelles sur #StrangerOfParadise #Final Fantasy Origine.

La présentation sera entièrement sous-titrée en anglais. pic.twitter.com/HTIlIocIC1 – ÉTRANGER DU PARADIS FINAL FANTASY ORIGIN (@forigin) 28 septembre 2021

Les détails sont rares en dehors de la publication sur les réseaux sociaux, mais un nouveau lot de clips de gameplay est probablement accompagné de plus de détails sur la collaboration Team Ninja. Alors que le jeu a fait l’objet de beaucoup de mèmes plus tôt cette année pendant l’E3, nous avons pensé que la démo était plutôt bonne. Espérons que d’autres images prouvent que c’est le cas en attendant le produit final. Il est toujours prévu de sortir sur PlayStation 5 et PS4 l’année prochaine, bien qu’une date de sortie ferme ce week-end soit probablement peu probable.

Serez-vous en accord? Partagez vos mèmes du chaos dans les commentaires ci-dessous.