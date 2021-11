Le changement climatique, l’évolution des précipitations et la température pourraient avoir un impact sur la production agricole d’ici 2030, selon la NASA

02 novembre 2021 17:45:12 IST

Selon une étude récente de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), publiée dans Nourriture naturelle, les émissions de gaz à effet de serre pourraient affecter la production de maïs et de blé d’ici 2030. Les rendements du maïs devraient chuter d’environ 24 pour cent, selon les données, tandis que la production de blé pourrait augmenter d’environ 17 pour cent.

L’étude, qui a été menée par la NASA à l’aide de modèles agricoles et de modèles climatiques avancés, a révélé qu’il y aurait un changement dans les modèles de température et de précipitations. Le changement des régimes de précipitations et de température rendra difficile la croissance du maïs dans la région tropicale. La principale cause de ce changement est les émissions de gaz à effet de serre, qui sont principalement causées par les humains.

Cependant, la croissance du blé pourrait connaître une élévation d’environ 17 pour cent de son taux de production.

L’équipe de recherche de la NASA a utilisé deux modèles pour mener l’étude et arriver au résultat. Le premier modèle était les simulations de modèles climatiques de la phase 6 du projet international d’intercomparaison des modèles climatiques. Les réponses des modèles CMIP6 ont été enregistrées.

Le modèle climatique a ensuite été utilisé comme entrée pour 12 modèles de cultures mondiales de pointe qui faisaient partie du modèle agricole.

Projet d’Intercomparaison et d’Amélioration (AgMIP). Le comportement de chaque espèce cultivée a été étudié. Les scientifiques ont également utilisé diverses combinaisons de modèles de cultures et de combinaisons climatiques afin d’obtenir des résultats.

L’équipe de recherche a examiné les changements dans les cultures et l’effet du climat sur le rendement des cultures. Il a été constaté que le soja et le riz présentaient un déclin dans certaines régions, mais que le déclin global n’était toujours pas perceptible. Cependant, pour le maïs et le blé, les expériences sur l’effet climatique ont montré les résultats de manière beaucoup plus décisive.

Avec la température, des niveaux élevés de dioxyde de carbone augmentent également le processus de photosynthèse et de rétention d’eau dans les cultures. Le blé a montré un effet positif sur la croissance du dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Cependant, la hausse des températures mondiales et les vagues de chaleur affectent également la croissance et la maturité des cultures.

Le modélisateur de cultures et climatologue au Goddard Institute for Space Studies (GISS) de la NASA, Jonas Jagermeyr, a déclaré qu’une baisse de 20 pour cent de la production de maïs pourrait avoir de graves conséquences et avoir un impact sur le monde.

Alors qu’une température plus élevée peut affecter la durée de croissance et accélérer la maturité de la culture, les scientifiques disent qu’elle précipite les étapes de croissance de la culture et, par conséquent, à la fin de la saison, la plante produira moins de grains totaux car elle n’a pas assez d’énergie. Une croissance plus rapide diminue le rendement des cultures et si les températures mondiales continuent d’augmenter, son interconnexion avec le système alimentaire aura un impact sur tout le monde sur Terre.

