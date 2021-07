Le changement climatique affecte les bâtiments car ils ont été conçus pour un environnement différent

05 juil. 2021 14:14:48 IST

Le changement climatique affectera tous les aspects de notre vie, y compris les bâtiments dans lesquels nous vivons et travaillons. La plupart des gens aux États-Unis, par exemple, passent environ 90 % de leur temps à l’intérieur. Le changement climatique modifie fondamentalement les conditions environnementales dans lesquelles ces bâtiments sont conçus pour fonctionner.

Les architectes et les ingénieurs conçoivent des bâtiments et d’autres structures, comme des ponts, pour fonctionner dans les paramètres du climat local. Ils sont construits à l’aide de matériaux et respectent des normes de conception pouvant résister à la plage de températures, aux précipitations, à la neige et au vent attendus, ainsi qu’à tout problème géologique tel que les tremblements de terre, les affaissements et les niveaux d’eau souterraine.

Lorsque l’un de ces paramètres est dépassé, il est probable qu’un aspect du bâtiment échouera. S’il y a des vents violents, certaines tuiles peuvent être arrachées. Si, après des jours de fortes pluies, la nappe phréatique monte, le sous-sol pourrait être inondé. C’est normal, et ces problèmes ne peuvent pas être entièrement conçus. Une fois l’événement passé, les dommages peuvent être réparés et des mesures supplémentaires peuvent réduire le risque qu’il se reproduise.

Mais le changement climatique engendrera des conditions où ces paramètres sont dépassés plus souvent et à un degré bien plus élevé. Certains changements, comme des températures moyennes de l’air et une humidité plus élevées, deviendront permanents. Ce qui était auparavant considéré comme une inondation par siècle peut devenir un phénomène régulier.

Certains de ces impacts sont assez évidents. Les maisons seront plus sujettes à la surchauffe, mettant la vie des résidents en danger, ce qui s’est produit lors du récent « dôme de chaleur » sur l’Amérique du Nord. Les inondations se produiront plus souvent et inonderont de plus grandes zones, au point que certains endroits pourraient devoir être abandonnés. Le village de Fairbourne au Pays de Galles a déjà été identifié comme un candidat probable. L’incapacité d’agir face à ces deux menaces au Royaume-Uni a été soulignée dans un récent rapport du Comité sur le changement climatique.

Dans une certaine mesure, ces impacts seront localisés et maîtrisables, avec des remèdes assez simples. Par exemple, la surchauffe peut être réduite en ombrageant les fenêtres avec des auvents ou des stores, une bonne isolation et une ventilation suffisante. Peut-être plus inquiétants sont les effets insidieux du changement climatique qui sapent progressivement les fonctions essentielles d’un bâtiment de manière moins évidente.

Termites et fonte d’asphalte

Un vent et une pluie plus intenses entraîneront une détérioration plus rapide du revêtement extérieur et des fuites plus fréquentes. Des températures plus élevées élargiront les régions où certains insectes peuvent vivre. Cela inclut les termites mangeurs de bois qui peuvent causer des dommages structurels majeurs, ou les moustiques vecteurs du paludisme dont les espaces de vie doivent être repensés pour nous protéger.

Les matériaux se dilatent à mesure qu’ils chauffent, en particulier les métaux, ce qui peut les faire se déformer une fois que leur tolérance conçue est dépassée. Pour un gratte-ciel de Shenzhen, en Chine, les températures élevées ont été en partie accusées d’avoir fait trembler la structure, forçant son évacuation, alors que la structure en acier s’étirait sous l’effet de la chaleur. Des températures extrêmes peuvent même faire fondre les matériaux, ce qui entraîne un « saignement » des routes à mesure que la couche de surface de bitume se ramollit.

L’affaissement – lorsque le sol sous une structure cède, provoquant sa fissuration ou son effondrement – devrait également se produire plus souvent dans un monde plus chaud. Les bâtiments avec des fondations dans des sols argileux sont particulièrement vulnérables, car les sols gonflent lorsqu’ils absorbent de l’eau, puis durcissent et rétrécissent en se desséchant. La modification des régimes pluviométriques aggravera cette situation. Au cours des 50 prochaines années, par exemple, plus de 10 % des propriétés en Grande-Bretagne seront affectées par l’affaissement.

Cancer du béton

La plus grande préoccupation est peut-être de savoir comment le changement climatique affectera le béton armé, l’un des matériaux les plus largement utilisés sur Terre. Utilisé dans tout, des gratte-ciel et des ponts aux linteaux au-dessus des fenêtres des maisons, le béton armé est fabriqué en plaçant des tiges d’acier dans un moule et en y versant du béton humide. Une fois sec, cela produit des structures incroyablement solides.

Mais un climat plus chaud et plus humide nuira à la durabilité de ce matériau. Lorsque l’acier à l’intérieur du béton est mouillé, il rouille et se dilate, craquant le béton et affaiblissant la structure dans un processus parfois appelé «cancer du béton».

Les bâtiments dans les zones côtières sont particulièrement sensibles car le chlorure dans l’eau salée accélère la rouille. L’élévation du niveau de la mer augmentera la nappe phréatique et la rendra plus salée, affectant les fondations des bâtiments, tandis que les brouillards salins se propageront davantage en cas de vents plus forts.

Dans le même temps, le béton est affecté par la carbonatation, un processus dans lequel le dioxyde de carbone de l’air réagit avec le ciment pour former un élément chimique différent, le carbonate de calcium. Cela abaisse le pH du béton, rendant l’acier encore plus sujet à la corrosion. Depuis les années 1950, les niveaux mondiaux de CO₂ sont passés d’environ 300 parties par million dans l’atmosphère à bien plus de 400. Plus de CO₂ signifie plus de carbonatation.

Le récent effondrement tragique d’un immeuble d’appartements à Miami aux États-Unis peut être un avertissement précoce de l’accélération de ce processus. Bien que la cause exacte de l’effondrement soit toujours à l’étude, certains suggèrent qu’elle pourrait être liée au changement climatique.

Le maire local, Charles Burkett, a résumé la perplexité que beaucoup ont ressentie :

Cela n’arrive tout simplement pas. Vous ne voyez pas de bâtiments s’effondrer en Amérique.

Que le lien avec le changement climatique soit avéré ou non, il n’en reste pas moins un signal d’alarme sur la fragilité de nos bâtiments. Il faut aussi y voir la démonstration claire d’un point critique : la richesse ne protège pas des effets du changement climatique. Les pays riches ont le poids financier pour s’adapter plus rapidement et atténuer ces impacts, mais ils ne peuvent pas les arrêter à la frontière. Le changement climatique est indiscriminé. Les bâtiments sont vulnérables à ces impacts, peu importe où ils se trouvent dans le monde, et les bâtiments modernes des pays développés contiennent plus de choses qui peuvent mal tourner que les structures traditionnelles plus simples.

La seule option est de commencer à adapter les bâtiments pour répondre aux paramètres changeants dans lesquels ils fonctionnent. Plus tôt nous commençons à rénover les bâtiments existants et à en construire de nouveaux capables de résister aux changements climatiques, mieux ce sera.

Ran Boydell, maître de conférences invité en développement durable, Université Heriot-Watt

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂