Le championnat du monde 2020 de League of Legends se déroule toujours à Shanghai

Le championnat du monde de League of Legends 2020 aura toujours lieu – le tout à Shanghai, pour assurer la sécurité des joueurs pendant la pandémie COVID-19 en cours.

L’événement d’un mois débutera le 25 septembre et les finales le clôtureront le 31 octobre au stade de football Pudong de Shanghai. Riot Games n’a pas dit où se dérouleront les étapes précédentes.

Le championnat du monde de League of Legends implique normalement une tournée dans un pays hôte, visitant de nombreuses villes différentes au fur et à mesure des différentes étapes. L’équipe e-sport de Riot Games cherche à réduire les déplacements cette année, en raison de la pandémie de coronavirus. Les premières étapes du tournoi ne seront pas non plus jouées devant un public en direct, se concentrant plutôt sur une expérience de visualisation numérique. On ne sait pas si Riot Games a l’intention d’accueillir un public en direct pour la finale. Nous avons contacté le développeur pour plus d’informations.

Pour compenser le manque de tournée cette année, Riot Games promet de revenir en Chine pour le championnat du monde 2021, avec l’intention de tourner. Le championnat du monde 2022 aura lieu en Amérique du Nord.