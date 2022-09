Le célèbre Material Design de Google comme vous ne l’avez jamais vu

Le Material Design de Google, réalisé avec de « vrais » matériaux dans cette vidéo addictive

Avec Android 12, Google a présenté le renouveau majeur du langage Material design depuis son annonce en 2015 avec Android 5 Lollipop. Ce renouvellement a pris de plus en plus d’importance au fil des mois, jusqu’à ce qu’il devienne la conception par défaut de la plupart des services et plates-formes Google.

profitant de ça Matériel Vous a un an, Google a mis en avant à travers ses réseaux sociaux Google Design une série de vidéos et expériences qui nous montrent le langage de conception de Google d’une manière différente que d’habitude. Derrière l’un des plus frappants se trouve le designer Nando Costaqui de la main de Someform Studio et Zelig Sound a voulu montrez-nous le matériel que vous avez interprété avec des éléments physiques à travers une vidéo addictive d’un peu moins de deux minutes.

Une interprétation de Material You utilisant des éléments physiques

L’équipe chargée de créer cette expérience a essayé apporter certains des éléments de Material You à la « vraie vie », leur donnant forme et profondeur pour les transformer en éléments physiques. Tout au long de la vidéo, certains se démarquent. éléments d’interface populaires tels que des commutateurs, des widgets, des contrôles ou des polices.

Au-delà du saisissant de la vidéo, l’interprétation de cette équipe de designers ne donne aucun indice sur l’avenir d’Android ou du langage de design de Google. C’est plutôt un exercice de conception pour lequel il est prévu de montrer à quoi pourrait ressembler la conception matérielle dans un environnement réelavec des éléments physiques, des ombres et de la physique.

