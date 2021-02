Le CDC publie de nouvelles directives pour la réouverture des écoles en toute sécurité

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont publié un guide détaillé pour rouvrir en toute sécurité les écoles américaines, dont certaines sont fermées pour un apprentissage en personne depuis près d’un an en raison de la pandémie de COVID-19.

Le plan est centré sur cinq «stratégies d’atténuation» clés pour réduire la transmission du COVID-19 dans les écoles: masquage universel, distanciation physique , lavage des mains, nettoyage des installations et ventilation améliorée, et recherche des contacts en combinaison avec l’isolement des cas positifs et la mise en quarantaine de leurs contacts.

Les lignes directrices, décrites dans un document sur le site Web de l’agence, fournissez également des recommandations sur le niveau d’apprentissage en personne qui peut être réalisé en fonction des niveaux de transmission communautaire du coronavirus.

Lors d’une conférence de presse vendredi (12 février), la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a souligné que l’agence n’imposait pas la réouverture des écoles. « Ces recommandations fournissent simplement aux écoles une feuille de route nécessaire depuis longtemps sur la façon de le faire en toute sécurité », a déclaré Walensky.

En rapport: 20 des pires épidémies et pandémies de l’histoire

Des tests réguliers pour le COVID-19 et la vaccination des enseignants et du personnel fournissent des « couches supplémentaires » de protection, mais ne sont pas nécessaires pour rouvrir les écoles en toute sécurité, a déclaré l’agence. Cependant, Walensky a souligné que l’agence encourage fortement les États à donner la priorité aux enseignants et au personnel scolaire Vaccinations COVID-19 .

Le document comprend un guide à code couleur pour aider les écoles à déterminer quand et comment revenir à l’apprentissage en personne en fonction des niveaux de transmission communautaire. Dans les communautés à faible niveau de transmission du COVID-19 – désignées comme zones «bleues» ou «jaunes» – les écoles peuvent s’ouvrir entièrement en personne avec l’utilisation universelle de masques et la distance physique «dans la plus grande mesure possible», bien qu’un 6- une distance de 3 mètres n’est pas strictement requise entre les étudiants. (Lorsque la distance physique d’au moins 6 pieds n’est pas possible, le document note que les écoles devraient assurer une distance de 6 pieds entre les « cohortes » ou « groupes » d’étudiants.) CDC définit une faible transmission comme neuf cas ou moins de COVID- 19 pour 100 000 personnes dans la population et un taux de positivité au test inférieur à 5% au cours des sept derniers jours.

Avec des niveaux plus élevés de transmission communautaire – désignées comme zones «orange» et «rouge» – les écoles élémentaires pourraient fonctionner avec un «hybride» d’apprentissage virtuel et en personne et devraient exiger une distance physique d’au moins 6 pieds pour ceux qui fréquentent classes à personne. Les collèges et lycées pourraient également fonctionner avec un modèle d’apprentissage hybride dans la zone orange, et même dans la zone rouge, s’ils effectuent des tests de COVID-19 une fois par semaine, conseille le document.

Walensky a noté que seulement 5% des comtés aux États-Unis ont actuellement des niveaux aussi bas de transmission de COVID-19, tandis que la plupart des comtés tombent dans les zones orange et rouge.

L’agence a également publié un dossier scientifique résumant ce que l’on sait de la propagation du COVID-19 dans les écoles. Ils notent que la réouverture des écoles ne semble pas être liée à une transmission communautaire significative et que lorsque des épidémies surviennent, elles résultent souvent du fait que des personnes ne portent pas leurs masques de manière cohérente ou d’un assouplissement des stratégies d’atténuation. La transmission de COVID-19 de personnel à personnel est plus courante que la transmission d’étudiant à étudiant ou d’étudiant à personnel, a déclaré Walensky.

Pourtant, plus les niveaux de COVID-19 dans une communauté sont élevés, plus la probabilité que la maladie soit introduite dans les écoles par les enfants et le personnel est grande.

«Le moyen le plus sûr d’ouvrir des écoles est de s’assurer qu’il y a le moins de maladies possible dans la communauté», a déclaré Walensky. « Permettre aux écoles d’ouvrir et de rester ouvertes est une responsabilité partagée. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.