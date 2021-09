Le CDC découvre que les non vaccinés sont 11 fois plus susceptibles de mourir du COVID-19

De nouvelles études américaines publiées vendredi montrent que les vaccins COVID-19 restent très efficaces contre les hospitalisations et les décès alors même que la variante delta extra-contagieuse a balayé le pays.

Une étude a suivi plus de 600 000 cas de COVID-19 dans 13 États d’avril à la mi-juillet. Alors que le delta augmentait au début de l’été, ceux qui n’étaient pas vaccinés étaient 4,5 fois plus susceptibles que les personnes complètement vaccinées d’être infectés, plus de 10 fois plus susceptibles d’être hospitalisés et 11 fois plus susceptibles de mourir, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

« La vaccination fonctionne », a déclaré vendredi le Dr Rochelle Walensky, directrice du CDC, lors d’un briefing à la Maison Blanche. « L’essentiel est le suivant : nous avons les outils scientifiques dont nous avons besoin pour prendre le virage de cette pandémie. »

Mais comme des données antérieures l’ont montré, la protection contre l’infection à coronavirus glisse un peu : elle était de 91 % au printemps mais de 78 % en juin et juillet, selon l’étude.

Les cas dits « révolutionnaires » chez les personnes complètement vaccinées ont représenté 14 % des hospitalisations et 16 % des décès en juin et juillet, soit environ le double du pourcentage enregistré plus tôt dans l’année.

Une augmentation de ces pourcentages n’est pas surprenante : personne n’a jamais dit que les vaccins étaient parfaits et les experts de la santé ont averti qu’au fur et à mesure que de plus en plus d’Américains se feront vacciner, ils représenteront naturellement une plus grande fraction des cas.

Walensky a déclaré vendredi que bien plus de 90% des personnes hospitalisées aux États-Unis avec COVID-19 ne sont pas vaccinées.

Le CDC a publié vendredi deux autres études qui ont signalé des indices de protection décroissante pour les personnes âgées. L’un a examiné les hospitalisations liées au COVID-19 dans neuf États au cours de l’été et a constaté que la protection des 75 ans et plus était de 76% contre 89% pour tous les autres adultes. Et dans cinq centres médicaux des anciens combattants, la protection contre les hospitalisations liées au COVID-19 était de 95 % chez les 18 à 64 ans, contre 80 % chez les 65 ans et plus.

Téléchargez l’application AUJOURD’HUI pour la dernière couverture sur l’épidémie de coronavirus.

Il n’est pas clair si les changements observés au fil du temps sont dus au fait que l’immunité diminue chez les personnes vaccinées pour la première fois il y a plusieurs mois, que le vaccin n’est pas aussi puissant contre le delta – ou qu’une grande partie du pays a abandonné les masques et d’autres précautions tout comme le delta a commencé à se répandre.

Mais les autorités sanitaires américaines tiendront compte de ces dernières données du monde réel lorsqu’elles décideront si au moins certains Américains ont besoin d’un rappel et combien de temps après leur dernière dose. La semaine prochaine, les conseillers de la Food and Drug Administration débattront publiquement de la demande de Pfizer d’offrir un troisième coup.