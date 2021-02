Le CDC affirme que le double masquage améliore la protection contre le COVID-19

L’ajustement de votre masque est très important pour la protection contre le nouveau coronavirus, selon une nouvelle étude des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Et le double masquage peut être un moyen simple d’obtenir un meilleur ajustement, selon l’étude.

Bien qu’un certain nombre d’experts médicaux – y compris le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef sur le COVID-19 pour l’administration Biden – aient recommandé le double masquage ces dernières semaines, l’étude marque la première fois que des chercheurs du CDC ont testé la méthode comme un moyen de stimuler protection contre les masques.

Les résultats « soulignent l’importance d’un bon ajustement pour optimiser les performances du masque », ont écrit les auteurs dans leur article, publié mercredi 10 février dans le journal CDC. Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité . «Tant que l’immunité de la population induite par la vaccination ne sera pas atteinte, le masquage universel est un moyen très efficace de ralentir la propagation du SRAS-CoV-2 [the virus that causes COVID-19], « ainsi que d’autres mesures telles que la distanciation sociale, ont-ils déclaré.

Les masques en tissu et chirurgicaux sont des choix de masques populaires pour le grand public, tandis que les respirateurs N95 sont généralement réservés aux professionnels de la santé. Cependant, les masques en tissu et chirurgicaux ont tendance à avoir un ajustement plus lâche que les masques N95, ce qui réduit potentiellement leur efficacité.

Les chercheurs de l’étude ont examiné deux méthodes pour améliorer l’ajustement du masque: porter un masque en tissu sur un masque chirurgical – c’est-à-dire le double masquage; ou faire des nœuds dans les boucles d’oreille d’un masque chirurgical et rentrer le matériau supplémentaire du masque près du visage, ce que les chercheurs appellent «des masques noués et repliés».

Ils ont utilisé des mannequins pour leurs expériences et ont examiné dans quelle mesure les masques fonctionnaient pour empêcher les petites particules en aérosol, d’environ 0,1 à 0,7 micromètre de diamètre, d’atteindre les visages des mannequins.

Les chercheurs du CDC ont utilisé des mannequins pour leurs expériences. L’image A montre le mannequin avec un masque chirurgical non ajusté avec de grands espaces sur les côtés; l’image B montre le mannequin avec un « double masque » (un masque en tissu sur un masque chirurgical); et l’image C montre le «masque noué et replié», dans lequel les boucles d’oreille d’un masque chirurgical sont nouées près du bord du masque. (Crédit d’image: CDC)

Ils ont constaté qu’un masque en tissu bloquait à lui seul 44,3% des petites particules d’une toux simulée et qu’un masque chirurgical non ajusté – qui avait de grands espaces sur les côtés – bloquait 42,0% des particules d’une toux simulée. Mais la combinaison d’un masque en tissu sur un masque chirurgical a bloqué 92,5% des particules.

Dans une deuxième expérience, les chercheurs ont utilisé deux mannequins espacés de 6 pieds pour tester l’efficacité de ces méthodes pendant la respiration simulée. Dans une expérience dans laquelle un mannequin ne portait pas de masque et l’autre le faisait, le double masquage a réduit l’exposition du porteur aux petites particules de 83%, et le masquage noué et replié a réduit l’exposition du porteur aux petites particules de 64,5%. Lorsque les deux mannequins portaient des masques doubles, cela réduisait l’exposition aux petites particules de 96,4%; et lorsque les deux mannequins portaient des masques noués et repliés, cela réduisait l’exposition aux petites particules de 95,9%.

L’ajustement d’un masque peut être particulièrement important maintenant avec l’apparition de nouveaux variantes de coronavirus qui sont plus transmissibles que les variantes antérieures. Avec ces variantes en circulation, « tout ce que nous pouvons faire pour améliorer l’ajustement d’un masque pour qu’il fonctionne mieux, plus vite nous pouvons mettre fin à cette pandémie », a déclaré le Dr John T. Brooks, médecin responsable de la réponse COVID-19 du CDC. Le Washington Post .

D’autres méthodes pour améliorer l’ajustement – qui n’ont pas été testées dans l’étude actuelle mais qui ont été testées dans des recherches antérieures – incluent le port de «masques ajustables» ou de montures ajustables qui sont portées sur un masque et fixées avec des boucles d’oreille ou des liens la tête, ou porter une manche en nylon transparent – essentiellement un collant – autour du cou et en la tirant sur le masque.

Les chercheurs notent que les méthodes qu’ils ont testées peuvent ne pas être applicables à tout le monde – le double masquage peut rendre la respiration difficile pour certains; et le nouage et le repliement peuvent ne pas fonctionner pour les personnes au visage plus large, car le masque ajusté peut ne plus couvrir complètement leur nez et leur bouche.

« Poursuite des efforts novateurs pour améliorer l’ajustement du tissu et des procédures médicales [surgical] les masques pour améliorer leurs performances méritent une attention particulière », ont conclu les auteurs.

