Le casting original de Fantastic Four célébré par les fans à la suite des rumeurs de Jennifer Lawrence

Les récentes rumeurs de casting de Fantastic Four ont des fans de Marvel défendant le casting des films d’action en direct originaux. En 2005, le premier film sorti en salles basé sur l’équipe de super-héros est sorti, avec Ioan Gruffudd dans le rôle de Reed Richards, Jessica Alba dans Sue Storm, Chris Evans dans Johnny Storm et Michael Chiklis dans Ben Grimm. Les quatre ont tous repris leurs rôles dans la suite de 2007 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer.

Cette semaine, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Les jeux de la faim La star Jennifer Lawrence était en pourparlers pour jouer Sue Storm dans le prochain film Fantastic Four. Parce que le scénario n’a pas encore été écrit et qu’il faudra probablement un certain temps avant que la production ne commence, il semble peu probable que quiconque ait encore été attaché à l’un des rôles. Dans tous les cas, la discussion a amené de nombreux fans de Marvel à exprimer leur admiration pour l’adaptation originale en direct.

« Ils étaient en fait super comme les Fantastic 4, mais vous n’êtes pas prêts pour cette conversation », lit-on dans un tweet populaire qui comprend quatre images de Gruffudd, Alba, Evans et Chiklis de 2005 Les quatre Fantastiques. Le tweet a été aimé près de 100 000 fois en moins de 24 heures.

ils étaient en fait super comme les Fantastic 4 mais vous n’êtes pas prêts pour cette conversation pic.twitter.com/TgIefmwVdh – tyler ✪⧗ (@twhenneke) 20 février 2021

« Je suis heureux que nous puissions tous convenir maintenant que ces casting étaient fantastiques et ces combinaisons étaient fantastiques et que la duologie des Fantastic Four était géniale », a déclaré un autre fan, postant une photo du quatuor.

Je suis heureux que nous puissions tous convenir maintenant que ces casting étaient fantastiques et ces costumes étaient fantastiques et la duologie des Fantastic Four était géniale pic.twitter.com/7BGFSTzm8V – Luc (@qLxke_) 21 février 2021

«Oh… je les veux juste parce qu’ils sont les seuls à pouvoir réaliser des 4 fantastiques», lit-on dans un tweet similaire avec une autre image du premier Les quatre Fantastiques.

oh..😀

Je les veux juste, car ils sont les seuls à pouvoir réaliser 4 fantastiques https://t.co/Jh5h5mtXx5pic.twitter.com/8qAitEQouq – la bannière des ♡ (@sweatxhbw) 21 février 2021

En publiant un GIF du film, un autre fan écrit, « le seul fantastique 4 que je reconnaisse. »

le seul fantastique 4 que je reconnais pic.twitter.com/nnfvPwBtd7 – selina kyle ✨ (@ kvl3idoscope) 20 février 2021

Avec le Jennifer Lawrence des rumeurs ont déclenché la conversation de Invisible Woman, d’autres fans soulignent à quel point Jennifer Alba était géniale lorsqu’elle a joué le rôle. Comme le dit un fan sur Twitter, « Puisque Jennifer Lawrence est à la mode pour avoir prétendument joué le rôle de Sue Storm dans les nouveaux Fantastic Four, je voudrais rappeler à tout le monde que Jessica Alba l’a absolument tuée dans ce rôle. »

Puisque Jennifer Lawrence est à la mode pour avoir prétendument été choisie pour jouer le rôle de Sue Storm dans le nouveau Fantastic Four, j’aimerais rappeler à tout le monde que Jessica Alba l’a absolument tuée dans ce rôle. pic.twitter.com/qW0oCITU7y – jason (@jasonnnn_p) 20 février 2021

Et un autre fan a déclaré: « Jessica Alba était tellement bonne que poursuivre la tempête dans le fantastique 4. »

jessica alba était si bonne que poursuivre la tempête dans fantastique 4 pic.twitter.com/ZFWxAkGrYx – zach (@civiiswar) 21 février 2021

Vous ne verrez pas ce genre d’amour pour l’incarnation 2015 du réalisateur Josh Trank. Cette version présentait Miles Teller comme Reed Richards, Kate Mara comme Sue Storm, Michael B.Jordan comme Johnny Storm et Jamie Bell comme Ben Grimm. Malheureusement, les seules récompenses que le film pouvait vraiment remporter étaient presque tous les prix aux Razzies avec des critiques universellement négatives. Les plans pour une suite ont été abandonnés et nous n’avons pas vu une autre version en direct de M. Fantastic et du grand écran depuis.

Le chef de Marvel, Kevin Feige, a confirmé qu’il y avait des plans pour amener le Les quatre Fantastiques dans l’univers cinématographique Marvel avec un nouveau film. En décembre, il a été annoncé que Spider-Man: retour à la maison le réalisateur Jon Watts dirigerait. Depuis lors, les fans spéculent sur les choix de casting possibles, avec John Krasinski et Emily Blunt en tête du peloton comme les deux noms que les gens veulent le plus voir comme le nouveau Mr. Le temps nous dira qui sera finalement choisi.

ouais, ces costumes sont capricieux, je pourrais avoir de nouveaux ajouts à la liste des meilleurs costumes de bandes dessinées en direct pic.twitter.com/6vngSBNyl3 – fatigué (@nerdwopinions) 21 février 2021

Oui, mon jeune moi a mangé ces films !!! Rise of the Silver Surfer me motive encore à ce jour! Aussi Chris Evans dans ces films 😍🔥🔥 pic.twitter.com/zhEKITDw5z – Luis Valero-Suarez (@ LoVS_18) 21 février 2021

J’ai eu un énorme béguin pour elle quand j’ai regardé l’Og fantastique 4 pic.twitter.com/OBlgcvij1N – Micro (@cazziesgriffin) 20 février 2021

il n’avait aucune raison d’être aussi attrayant dans le fantastique film 4 pic.twitter.com/Y9abFu84Ko – 𝕸𝖆𝖗𝖎: 𝖕𝖗𝖚𝖊 𝖊𝖗𝖆 ✞ (@xmarixow) 21 février 2021

Je n’ai jamais vraiment compris pourquoi les gens détestaient ces films. Ils sont campy et ringard comme l’enfer, mais c’est un peu ce que sont les Fantastic Four. Ils ne sont pas Dark Knight ni même à égalité avec l’un des MCU, mais ils étaient parmi les meilleurs des films Marvel pré-MCU. – Austin (@NotAustinV) 21 février 2021

