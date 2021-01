Le casting grandit: méchant pour "Dexter"-Renouveau trouvé

Il y a une mise à jour sur la renaissance prévue de « Dexter »: l’acteur et doubleur Clancy Brown rejoint le casting et devient l’adversaire de Dexter Morgan dans les nouveaux épisodes.

Le personnage que Clancy Brown jouera sur « Dexter » s’appelle Kurt Caldwell et sera le principal antagoniste, selon Variety. Caldwell est décrit comme vivant le rêve américain: débutant comme chauffeur de camion, il a gravi les échelons au fil des ans et a acquis une renommée et une réputation.

Ne plaisante pas avec Caldwell …

Au moment où la renaissance de «Dexter» est en cours, il a fait son chemin jusqu’au maire indirect d’Iron Lake. Les habitants l’aiment, Caldwell sait utiliser son pouvoir à bon escient et celui qui le soutient peut être sûr de sa loyauté. Mais malheur à quiconque croise le chemin de Caldwell ou cible sa famille …

Reverrez-vous « Dexter » cet automne?

La façon dont Morgan Dexter et Kurt Caldwell se rencontreront n’est actuellement pas claire. On sait peu de choses sur la renaissance. La seule chose qui soit certaine, c’est que le diffuseur américain Showtime a commandé dix nouveaux épisodes et que la production devrait débuter cette année. Un démarrage est prévu pour l’automne 2021.

Qui est Clancy Brown?

Originaire de l’État américain de l’Ohio, Brown est dans le métier d’acteur depuis 1983. Entre autres choses, il a joué en 1986 dans « Highlander » et peut également être vu dans le drame très acclamé de Frank Darabont « The Condemned ». Entre-temps, il a participé à près de 300 productions de toutes sortes. Non seulement il apparaît dans des films et des séries, mais il travaille également comme doubleur. Il prête sa voix à M. Krabs dans « SpongeBob SquarePants » depuis 20 ans.