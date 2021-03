Le casting du Seigneur des anneaux participera à la réunion pour aider les cinémas en difficulté

Stephen Colbert, présentateur de télévision américain (et LOTR mega nerd) organisera trois réunions de distribution réservées au cinéma, dans le cadre de la campagne « Soutenez les cinémas locaux » pour encourager les cinéphiles à visiter des théâtres indépendants après les fermetures de coronavirus .

Le premier chat sera diffusé le 25 mars dans les cinémas inscrits à l’événement. Colbert interviewera Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd et Dominic Monaghan qui sera montré après La communauté de l’anneau.

Puis, le 1er avril, l’hôte s’entretiendra avec Cate Blanchett, Orlando Bloom, Viggo Mortensen et Liv Tyler après Les deux tours a été montré.

Enfin, le 8 avril, le réalisateur Peter Jackson, Sir Ian McKellen et Andy Serkis réfléchiront sur Le retour du roi – le dernier film de la trilogie.

On ne sait pas encore si les événements seront diffusés dans des cinémas basés au Royaume-Uni, mais la chaîne américaine Alamo Drafthouse est derrière la campagne et dit que les conversations de réunion des acteurs seront disponibles dans tous les cinémas du monde.

Selon Alamo Drafthouse: « Si vous souhaitez que votre théâtre local participe, envoyez-les à http: //drafthouse.com/LOTR20 et nous partirons de là. «

Si vous avez une question brûlante pour les acteurs et l’équipe, posez-la sur Twitter en utilisant # LOTR20.

Ce n’est un secret pour personne que l’année écoulée a été difficile pour des salles de cinéma comme la nôtre, mais avec un peu d’aide de nos amis, nous pouvons nous porter mutuellement et prospérer. C’est pourquoi nous rendons les conversations Cast Reunion disponibles pour tous les cinémas du monde. # LOTR20 pic.twitter.com/qTBYyPvykw

Dans une déclaration à Digital Spy, Elijah Wood, qui a joué Frodo Baggins dans la trilogie, a déclaré: « L’une des expériences qui me manque le plus au cours de cette dernière année, au-delà de faire des câlins à mes amis et de voyager, est assis avec impatience dans une salle de cinéma sombre. anticipant une nouvelle expérience cinématographique.