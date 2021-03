Le casting de la série Obi-Wan Kenobi ramène des visages familiers et des nouveaux arrivants

Comme tournage sur le très attendu Obi-Wan Kenobi Star Wars La série devrait commencer le mois prochain, aujourd’hui Lucasfilm a annoncé un casting impressionnant.

Parlez d’une surprise excitante! Ce matin, Lucasfilm a annoncé une liste de distribution empilée pour le prochain Obi Wan Kenobi série sur Disney Plus. Un couple (comme Hayden Christensen et Indira Varma) dont nous avions entendu parler auparavant, mais il y a beaucoup plus de choses à être enthousiasmées ici.

J’adore revoir Joel Edgerton et Bonnie Piesse pour incarner à nouveau Oncle Owen et tante Beru (garantissant à peu près qu’un jeune Luke apparaîtra) comme ils l’ont fait dans les Prequels. C’est aussi chouette de voir Kumail sur le casting, étant donné qu’il apparaîtra dans Les éternels de Marvel Plus tard cette année. Sans oublier que je n’aurais jamais pensé voir le jour où un frère Safdie serait jeté Guerres des étoiles!

«Obi-Wan Kenobi», la nouvelle série d’événements spéciaux Disney + mettant en vedette Ewan McGregor en tant que maître Jedi emblématique, débutera le tournage en avril. L’histoire commence 10 ans après les événements dramatiques de «Star Wars: Revenge of the Sith» où Kenobi a affronté sa plus grande défaite, la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker est devenu le diabolique Lord Sith Dark Vador. Rejoindre le casting sont Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie. «Obi-Wan Kenobi» est produit par Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor et l’écrivain Joby Harold. Le directeur de casting est Carmen Cuba.

Avec Deborah Chow qui dirige la série, je sais que nous allons nous régaler. Comme l’annonce l’indique, le tournage devrait commencer le mois prochain et la dernière fois que j’ai entendu dire que c’était début avril. Les caméras devraient donc être lancées dans les prochaines semaines!