Le casque Yellowjacket suscite Ant-Man et la guêpe: les rumeurs de retour de Quantumanie

Cela ressemble L’homme fourmi la star Corey Stoll reviendra en tant que Darren Cross AKA Yellowjacket dans la prochaine suite de Marvel Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. La scénariste principale de Vanity Fair, Joanna Robinson, a révélé cette petite information en discutant d’un récent œuf de Pâques dans la série Disney +, Loki, qui montre un casque Yellowjacket familier. Alors que Robinson continue de discuter de ses théories sur la direction de la série Disney +, elle confirme apparemment que Stoll reprendra le rôle du méchant rétrécissant pour le L’homme fourmi à trois.

« Il y a un casque Yellowjacket. Cette grande version du casque que je suppose que Corey Stoll portait dans Ant-Man, et la seule raison qui est super intéressante pour moi, c’est parce qu’il y a une théorie qui circule selon laquelle tous les trucs de TVA se déroulent dans le royaume quantique parce que c’est un endroit hors du temps, et donc, je ne sais pas si c’est une indication de quelque chose à venir, mais sachez que Corey Stoll, sous une forme ou une autre, sera de retour pour Ant-Man 3. »

Bien que le personnage de Stoll soit montré en train de sombrer dans l’oubli lors de la finale du premier L’homme fourmi, le réalisateur Peyton Reed a déclaré dans le passé qu’une résurrection du Yellowjacket était vraiment à l’ordre du jour. Avec le casque repéré dans Loki, et l’exploration par Marvel Cinematic Universe de chronologies alternatives et du royaume quantique, le personnage peut désormais faire un retour assez facilement. « Eh bien, je veux dire, vous faites une supposition massive », a déclaré Reed en discutant de la disparition apparente des personnages. « Il y a une hypothèse ici avec laquelle je ne suis pas tout à fait à l’aise. Si vous regardez sa mort dans le premier Ant-Man, le costume est compromis, il rétrécit et entre dans une chose … Je veux dire, il pourrait être quelque part dans ce royaume quantique. »

Ce n’est pas la première fois que le retour de Corey Stoll a été taquiné, avec Ant-Man et la Guêpe la star Evangline Lilly taguant l’acteur dans une publication sur les réseaux sociaux concernant la qualité de Quantamania scénario. C’est un pari assez sûr maintenant que Yellowjacket jouera dans les événements du film dans une certaine mesure, ayant probablement été piégé dans le royaume quantique depuis les événements de L’homme fourmi de retour en 2015.

On ne sait pas encore grand-chose sur l’intrigue spécifique de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, mais comme le titre l’indique, la sortie Marvel explorera davantage le royaume quantique, mettant probablement en lumière Janet Van Dyne et ses aventures et expériences alors qu’elle y était piégée. Il a été révélé que le principal antagoniste de la suite sera Kang le Conquérant, avec Pays de Lovecraft star Jonathan Majors ayant signé pour jouer le super-vilain de Marvel. Kang est un méchant voyageant dans le temps, qui à nouveau sera sans aucun doute lié au royaume quantique, et est un futur descendant de Les quatre fantastiques le leader Reed Richards, alias M. Fantastic, a conduit beaucoup à penser que le film conduirait à l’introduction de la famille de super-héros bien-aimée dans l’univers cinématographique Marvel.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania devrait sortir aux États-Unis le 17 février 2023, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient grâce au podcast Still Watching.

Sujets: Ant-Man 3