Le capitaine Tom Moore, vétéran britannique qui a recueilli des millions pour les travailleurs de la santé, décède à 100 ans

Le capitaine Tom Moore, le vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui est entré dans le cœur d’une nation en lock-out alors qu’il se traînait dans son jardin pour collecter des fonds pour les travailleurs de la santé, est décédé après avoir été testé positif au COVID-19. Il avait 100 ans.

Sa famille a annoncé sa mort sur Twitter, publiant une photo de lui derrière sa marchette dans un moment heureux, prêt pour une aventure.

«La dernière année de la vie de notre père a été tout simplement remarquable. Il a été rajeuni et a vécu des choses dont il n’avait jamais rêvé », a déclaré la famille.« Alors qu’il était dans tant de cœurs depuis peu de temps, il était un père et un grand-père incroyables, et il restera en vie. nos cœurs pour toujours. «

Le capitaine Tom, comme il est devenu connu dans les manchettes des journaux et dans les interviews télévisées, a entrepris de collecter 1000 livres pour le National Health Service britannique en parcourant 100 tours de sa cour. Mais sa quête est devenue virale et a captivé l’imagination de millions de personnes coincées chez eux pendant la première vague de la pandémie. Les dons ont afflué de toute la Grande-Bretagne et d’aussi loin que les États-Unis et le Japon, recueillant quelque 33 millions de livres (40 millions de dollars).

Pendant trois semaines en avril, les fans ont été accueillis avec des vidéos quotidiennes du capitaine Tom, voûté par l’âge, poussant obstinément sa marchette dans le jardin. Mais c’est son attitude ensoleillée pendant un moment sombre qui a inspiré les gens à regarder au-delà de la maladie et de la perte.

«S’il vous plaît, rappelez-vous toujours, demain sera une bonne journée», a déclaré Moore dans une interview au cours de sa promenade, prononçant les mots qui sont devenus sa marque de fabrique.

Lorsque le capitaine Tom a terminé son 100e tour le 16 avril, une garde d’honneur militaire a jalonné le chemin. La célébration s’est poursuivie le jour de son anniversaire quelques jours plus tard, lorsque deux avions de combat de la Seconde Guerre mondiale ont survolé en hommage. Moore, une couverture à carreaux sur ses épaules, leva un poing alors qu’ils rugissaient.

Le capitaine Tom Moore, vétéran britannique de la Seconde Guerre mondiale, pose en train de faire un tour de son jardin dans le village de Marston Moretaine, à 50 miles au nord de Londres, le 16 avril 2020. Justin Tallis / AFP –

En juillet, il a été fait chevalier par la reine Elizabeth II lors d’une cérémonie à distance sociale au château de Windsor, à l’ouest de Londres. Le monarque de 94 ans a utilisé une épée incroyablement longue pour conférer l’honneur alors que Moore, portant ses médailles de guerre sur sa poitrine, s’appuyait sur son déambulateur et rayonnait.

«J’ai été submergé par les nombreux honneurs que j’ai reçus ces dernières semaines, mais il n’y a tout simplement rien qui puisse se comparer à cela», a-t-il tweeté après la cérémonie. «Je suis submergé de fierté et de joie.»

La reine Elizabeth II attribue au capitaine Sir Thomas Moore l’insigne de Knight Bachelor au château de Windsor le 17 juillet 2020 à Windsor, en Angleterre. Chris Jackson /

Né à Keighley, West Yorkshire, le 30 avril 1920, Moore a terminé un apprentissage en génie civil avant d’être enrôlé dans l’armée pendant les premiers mois de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir été sélectionné pour suivre une formation d’officier, il est passé au grade de capitaine alors qu’il servait en Inde, en Birmanie et à Sumatra.

Après avoir quitté l’armée en 1946, Moore est allé travailler pour l’entreprise de construction familiale. Après cet échec, il est devenu vendeur et plus tard directeur pour des entreprises de matériaux de construction. Lorsque l’entreprise de béton pour laquelle il travaillait a été menacée de fermeture, Moore a rassemblé un groupe d’investisseurs et l’a achetée, préservant 60 emplois.

En cours de route, il a divorcé de sa première femme et est tombé amoureux de la directrice du bureau de son employeur, Pamela. Le couple s’est marié, a eu deux filles et a finalement pris sa retraite en Espagne, mais est retourné en Angleterre après que Pamela soit tombée malade.

Après la mort de sa femme en 2006, Moore a déménagé dans le village de Marston Mortaine dans le Bedfordshire pour vivre avec sa fille cadette, Hannah, et sa famille.

Tom Moore et sa fille Hannah célèbrent son 100e anniversaire, avec un survol de la RAF fourni par un Spitfire et un ouragan au-dessus de sa maison le 30 avril 2020, à Marston Moretaine, en Angleterre. Emma Sohl /

L’ancien pilote de moto a finalement ralenti après sa chute et s’est cassé la hanche en 2018. Un marcheur a remplacé la Skoda Yeti qu’il conduisait jusqu’à l’âge de 98 ans, mais il a continué à bouger.

Lors d’un barbecue dans la cour au début d’avril de l’année dernière, la famille de Moore lui a mis au défi de parcourir toute la longueur de l’allée de 25 mètres. Après avoir atteint la fin, son gendre l’a encouragé à continuer, offrant de payer 1 livre pour chaque tour et suggérant un objectif de 100 tours avant le 100e anniversaire de Moore.

Les choses ont fait boule de neige à partir de là.

Moore pensait qu’il pourrait peut-être lever 1000 livres pour les médecins et les infirmières qui se sont occupés de lui après s’être cassé la hanche, et sa famille a utilisé les médias sociaux pour faire connaître «la marche du 100e anniversaire du capitaine Tom Moore pour le NHS». Un journaliste de la radio locale a appelé d’abord, puis les diffuseurs nationaux. Bientôt, les médias internationaux attendaient devant la porte du jardin.

« Nous sommes pleins d’espoir de toutes les histoires que nous avons entendues sur des jeunes et des moins jeunes faisant des choses incroyables. Elles prouvent ce dont tout le monde est capable et si nous nous unissons tous, nous pouvons faire une réelle différence. Cela ne prend pas grand-chose. , même un sourire peut égayer une journée « #TomorrowWillBeAGoodDay pic.twitter.com/UO2c2LDeaH – Capitaine Tom Moore (@captaintommoore) 18 janvier 2021

Alors qu’il poussait son marcheur sur le chemin, les personnes confrontées au premier verrouillage de la pandémie ont regardé en ligne. Bientôt, #TomorrowWillBeAGoodDay était à la mode sur Twitter.

«Les gens m’ont dit qu’il y avait quelque chose dans ma petite promenade qui a captivé le cœur de ceux qui étaient encore sous le choc de la crise», a écrit Moore dans son autobiographie. «Avec un nombre croissant de décès et la perspective de mois de verrouillage, tout le monde avait désespérément besoin de bonnes nouvelles. Apparemment, un ancien capitaine de l’armée de 99 ans qui avait combattu en Birmanie, se remettait d’une fracture à la hanche, et faire sa part pour le NHS était exactement ce dont ils avaient besoin.

Le prince Harry, le Premier ministre Boris Johnson et des dizaines de célébrités l’ont acclamé.

Mais c’est le public qui a embrassé le capitaine Tom, inondant le bureau de poste du village de quelque 6 000 cadeaux et 140 000 cartes d’anniversaire. Moore était étonné que n’importe qui dépenserait 2 livres (2,74 €) sur une carte pour lui, puis mettrait un masque pour faire la queue dans un bureau de poste pour l’envoyer par la poste.

Il a été nommé membre honoraire de l’équipe de cricket d’Angleterre, a eu un train qui porte son nom et a reçu le prix de la liberté de la ville de Londres.

Moore a apprécié les éloges mais est resté concentré sur les autres.

Il a dédié son autobiographie, «Demain sera un bon jour», à «tous ceux qui servent en première ligne dans n’importe quelle bataille – qu’elle soit militaire, psychologique ou médicale».

En fin de compte, le capitaine Tom a exhorté le public à s’occuper les uns des autres, et il a remercié le pays qu’il a inspiré de l’avoir inspiré.

«Je me suis senti un peu frustré et déçu après m’être cassé la hanche et cela a ébranlé ma confiance», a-t-il déclaré après avoir terminé son trek. «Cependant, les trois dernières semaines ont mis un ressort dans ma démarche. J’ai un objectif renouvelé et j’ai vraiment apprécié chaque seconde de cette aventure passionnante, mais je ne peux pas continuer à marcher éternellement.