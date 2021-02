Le Canada voulait embaucher un garçon de 12 ans pour mettre fin à Pokémon GO

Pokemon aller est l’un des jeux mobiles les plus populaires au monde. Le travail vedette de Niantic s’est développé dans la communauté depuis son lancement à l’été 2016, où il est devenu un phénomène viral. Les joueurs ont même pu entrer dans des endroits privés et interdits afin de les capturer tous, et c’est pourquoi L’armée canadienne a proposé d’embaucher un garçon de 12 ans pour découvrir pourquoi certains joueurs de Pokémon GO ont encerclé leurs bases.

« Nous devrions embaucher un garçon de 12 ans »C’est ainsi que l’armée canadienne a géré le phénomène Pokémon GO en 2016, tel que rapporté par la CBC. Bien que cette mesure ne soit qu’une simple proposition, puisque finalement dit l’armée a ordonné à plusieurs de ses soldats de télécharger le jeu populaire basé sur la franchise à succès de Nintendo pour découvrir pourquoi certains joueurs de Pokémon GO ont entouré leurs bases, qui comprenaient à la fois des PokéStops et des gymnases.

L’un des principaux revers que Pokémon GO a rencontrés lors de sa création était que certains de ses PokéStops et Gyms étaient dans des endroits qui ne sont pas facilement accessibles aux utilisateurs, y compris plusieurs bases militaires canadiennes. Depuis l’arrivée du titre, de nombreux joueurs sont venus dans ces endroits pour tenter de capturer les Pokémon dans le jeu. L’armée canadienne a détecté une activité suspecte autour de leurs bases et, selon le département de la Défense du pays, il s’agissait de personnes jouant à Pokémon GO.

Enfin, ils ont ordonné à des soldats de télécharger Pokémon GO

Le Département de la Défense du pays a créé un document interne de 471 pages en rapport avec le jeu, et cela a été rendu public. En guise de mesures contre ces invasions, l’armée a publiquement averti les joueurs de Pokémon GO qu’il était totalement interdit d’entrer dans la zone militaire. Mais ce n’est pas tout, puisque selon un autre document l’armée a proposé d’embaucher un garçon de 12 ans pour les aider avec ce problème.

Cependant, il ne lui restait qu’une seule proposition, car finalement l’armée a ordonné à plusieurs de ses soldats de télécharger Pokémon GO et que se promènera autour desdites bases militaires pour rechercher les infrastructures Pokémon à proximité, telles que les PokéStops et les gymnases. En fait, et comme le souligne le même média, ces soldats en ont trouvé plusieurs. De plus, et bien sûr, l’armée canadienne a également approché Niantic pour retirer ces emplacements du jeu.

