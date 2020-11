«  Le Brésil a marché sur le ballon et doit frapper les marches  »

L’élection de Joe Biden comme nouveau président des États-Unis laisse les relations du Brésil avec la plus grande puissance mondiale « dans une position délicate », selon les mots de l’ancien ambassadeur américain à Brasilia Thomas Shannon.

Dans une interview avec BBC News Brésil, il a déclaré que «c’était une erreur» que le président Jair Bolsonaro fonde la relation bilatérale avec les États-Unis sur sa proximité personnelle avec l’actuel président, Donald Trump, vaincu par le démocrate.

«Le Président Bolsonaro a un partenaire stratégique important (USA) où il est mal positionné politiquement. C’est triste, car les relations entre le Brésil et les États-Unis sont trop importantes pour que le Brésil se retrouve dans cette position », a déploré Shannon.

Au cours de la campagne, Biden a exprimé son inquiétude quant à la préservation de l’Amazonie et a même envisagé des représailles économiques contre le Brésil si la déforestation ne s’arrête pas. Selon l’ex-ambassadeur, le thème environnemental « sera très important depuis le début de l’administration de Joe Biden », mais les problèmes peuvent être évités « avec la diplomatie ».

«Historiquement, le Brésil et les États-Unis ont développé un dialogue environnemental positif et je pense que c’est possible (aujourd’hui), mais beaucoup dépendra du Brésil et de la façon dont ils (le gouvernement Bolsonaro) veulent présenter la question environnementale, la façon dont ils montrent une volonté et une capacité de coopérer au niveau mondial, multilatéral dans le domaine de l’environnement », a-t-il souligné.

Shannon est considéré comme l’une des plus grandes autorités américaines d’Amérique latine: en plus d’être ambassadeur à Brasilia de 2010 à 2013, il a été diplomate au Guatemala et au Venezuela et a terminé sa carrière publique en 2018 en tant que sous-secrétaire d’État aux affaires politiques aux États-Unis.

Il est actuellement conseiller principal en politique étrangère au bureau d’arbitrage international Arnold & Porter à Washington. L’un des clients de la société est le président vénézuélien autoproclamé, Juan Guaidó, c’est pourquoi Shannon a refusé de commenter les relations américano-vénézuéliennes sous un gouvernement Biden.

