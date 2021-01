Le bracelet de fitness OnePlus avec écran AMOLED officiellement tease, selon la rumeur, à un prix inférieur à Rs 3000

Tendance FP04 janv.2021 16:51:35 IST

OnePlus a annoncé officiellement la sortie de son groupe de fitness plus tôt dans la journée. Le groupe de fitness intelligent n’a pas encore reçu de date de lancement exacte, mais une page « Me notifier » pour le produit a été activée par la société. La poignée Twitter officielle de OnePlus France a publié une image teaser du groupe, ne révélant rien d’autre que les bords arrondis du groupe intelligent. Le produit est commercialisé par OnePlus comme le «nouveau visage du fitness» et le message sur l’image indique que le lancement sera accompli «bientôt».

La légende du tweet disait: «Cette année, nous sommes là pour vous aider à atteindre tous vos objectifs de mise en forme et vous faciliter la vie. #SmartEverywear ».

Cette année, nous sommes là pour vous aider à atteindre tous vos objectifs de mise en forme et vous faciliter la vie.#SmartEverywear Dirigez-vous vers le lien pour être averti: https://t.co/LUCWvulREa pic.twitter.com/ynLzgyFxku – OnePlus France (@OnePlus_IN) 4 janvier 2021

Sur le désigné page de pré-lancement, les personnes intéressées peuvent cliquer sur l’onglet «Me notifier et gagner». Après cela, ils devront créer un compte OnePlus et participer à un quiz quotidien. Selon la page, si l’on parvient à répondre correctement tous les jours au quiz «Poursuite du fitness», ils auront une chance de gagner le prochain appareil.

Avec le lancement du groupe de fitness, l’France sera le premier pays à obtenir le OnePlus Band. Soulignant que de nombreux produits OnePlus ont leurs fonctionnalités inspirées de leur société mère Oppo, Gizbot a rapporté que le OnePlus Band est susceptible de ressembler à l’Oppo Band à la fois dans sa conception et ses prix. Comme l’Oppo Band a été lancé pour environ Rs 2000 en 2020, le produit OnePlus aura le même prix.

Android Central a révélé que le prix attendu du OnePlus Band provisoirement nommé sera inférieur à Rs 3000, ce qui correspond à la fourchette de prix des autres bandes de Mi dans le pays.

Un vidéo exclusive publié par le pronostiqueur Mukul Sharma a déclaré que l’appareil comportera un écran AMOLED de 1,1 pouce et que la bande de fitness prendrait en charge une résistance à l’eau de 5 ATM et IP68. Avec plusieurs variantes de bandes colorées, le produit comprendra différents modes pour le yoga, la natation, le cyclisme et la course à pied.

