Le box-office chinois a dépassé les États-Unis pour la première fois en 2020

Le box-office a fait un plongeon mondial en 2020, avec des salles de cinéma fermées pendant une grande partie de l’année. Les États-Unis ont été particulièrement touchés et, par conséquent, la Chine a pris la première place en tant que plus grand marché cinématographique au monde. Reste à savoir si cela devient une tendance plus permanente ou un recul temporaire. Quoi qu’il en soit, c’est encore un autre indicateur de la façon dont l’année dernière a profondément remodelé le secteur du cinéma, en particulier en ce qui concerne les théâtres et les expositions.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, les ventes de billets au box-office américain ont totalisé environ 2,3 milliards de dollars. Cela représente une baisse massive de 80% par rapport à 2019, lorsque les ventes de billets ont atteint 11,4 milliards de dollars. Avengers: Fin de partie a ouvert la voie, gagnant 858,3 millions de dollars sur le marché intérieur, pour atteindre 2,9 milliards de dollars dans le monde, devenant ainsi le film le plus rentable de tous les temps. En 2020, Mauvais garçons pour la vie en tête des classements nationaux, rapportant 204,4 millions de dollars au pays et 426,5 millions de dollars à l’échelle mondiale.

D’un autre côté, la Chine a vu ses ventes de billets totaliser environ 2,7 milliards de dollars en 2020. Cela signifie que, pour la toute première fois, le pays a dépassé les États-Unis en tant que premier marché de cinéma au monde. Les théâtres ont commencé à rouvrir en Chine avec l’assouplissement des restrictions en matière de santé et de sécurité. Cela a ouvert la voie à des succès massifs tels que Les huit cent, qui a rapporté 461,3 millions de dollars, devenant ainsi le plus grand succès au box-office mondial de l’année dernière. Les choses aux États-Unis, quant à elles, sont restées laides. Principe, par exemple, n’a gagné que 57,9 millions de dollars sur un total de 362,6 millions de dollars au pays. Wonder Woman 1984 a, de la même manière, enregistré des revenus plus importants à l’étranger et a subi une énorme baisse d’une semaine à l’autre au pays.

Il y a beaucoup à discuter d’un point de vue commercial plus large. Dans le monde entier, les ventes de billets ont atteint 42,5 milliards de dollars en 2019. En 2020, elles s’élèveront à environ 12 milliards de dollars. Quel que soit le pays qui s’est imposé l’année dernière, cela représente un énorme problème pour l’industrie dans son ensemble, qui a largement eu du mal à s’adapter. De nombreux studios se sont tournés vers le streaming comme solution. Bien que les revenus des offres de VOD ne puissent en grande partie pas correspondre à ce qu’un grand succès peut gagner au box-office, dans des circonstances idéales. Mais si cette tendance se poursuit, les marchés étrangers deviendront encore plus importants, ce qui pourrait affecter les types de films réalisés et la manière dont ils sont finalement distribués.

Disney a récemment réorganisé son activité multimédia pour donner la priorité au streaming, compte tenu du succès de Disney +. WarnerMedia, quant à lui, a secoué l’industrie à genoux en annonçant que l’ensemble de son ardoise 2021 ferait ses débuts sur HBO Max et dans les salles de cinéma simultanément aux États-Unis.L’annonce a fait grand bruit, avec Legendary Pictures, le studio qui a cofinancé Dune et Godzilla contre Kong, repoussant assez fort contre la décision. De plus, AMC, la plus grande chaîne de théâtre aux États-Unis, tente désespérément d’éviter la faillite. Les choses devraient s’améliorer en 2021. Mais nous ne pourrons peut-être pas simplement revenir à la normale qui existait auparavant. Ces chiffres nous parviennent via Box Office Mojo.

Sujets: Billetterie, Salles de cinéma