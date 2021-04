Le bon docteur: la raison pour laquelle Freddie Highmore n’est guère Shaun Murphy

Le bon docteur est l’une des séries médicales les plus réussies à la télévision, avec Grey’s Anatomy et New Amsterdam, montrant à ces deux derniers qu’ils sont plus actuels que jamais avec un grand nombre de fans. La fiction est en vedette Freddie Highmore, qui joue le Dr Shaun Murphy, mais récemment, une histoire est devenue connue que tout le monde ne savait pas: est venu très près de rejeter le rôle.

Le spectacle suit le jeune chirurgien d’une petite ville souffrant du syndrome de Savant, qui déménage pour travailler dans le service de chirurgie de l’hôpital San José Saint-Bonaventure. Bien qu’il n’ait pas eu une bonne enfance et des difficultés à établir des relations, il se lie d’amitié avec le Dr Aaron Glassman, qui l’aide à entrer dans l’établissement dans le but principal de sauver des vies.

L’acteur de 29 ans est reconnu depuis son enfance pour ses apparitions dans des films tels que Charlie et la chocolaterie avec Johnny Depp et Les Chroniques de Spiderwick. Avant de commencer à jouer dans le spectacle créé par David Shore Il avait beaucoup de doutes et a pensé ne pas accepter le rôle quand il a vu l’engagement important après avoir remporté un autre succès en tant que Bates Motel, émis entre 2013 et 2017.

« Lorsque vous venez de terminer un spectacle qui dure depuis cinq saisons, vous êtes conscient de l’engagement nécessaire derrière cela et du fait que vous devez choisir judicieusement, sinon vous pourriez finir par le faire à contrecœur. »déclara-t-il. Alors Il a reconnu qu’il avait pris la bonne décision et aujourd’hui, il est également producteur de l’émission, et a été un élément clé pour faire passer les saisons de 22 épisodes à 18.

Vous pouvez regarder la quatrième saison de Le bon docteur dès maintenant via le service de streaming Vidéo Amazon Prime, dans une livraison qui inclut la pandémie de coronavirus, dans le but de sensibiliser les téléspectateurs au travail des médecins en première ligne de la lutte contre Covid-19.